الدوري العالمي للكاراتي 2024: التونسية وفاء محجوب تتوج بالميدالية البرونزية

احرزت لاعبة الكاراتي التونسية وفاء محجوب الميدالية البروزنزية في منافسات دوري العالمي للكاراتي الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية باريس وذلك في مسابقة الكوميتي وزن -61كغ.

وجاءت البرونزية بعد تفوق وفاء محجوب على الأوكرانية ألكسندرا شولوخوفا .

وكانت المواجهة بين اللاعبتين جد متوازنة وانتهت بالتعادل السلبي لكن بقرار من الحكام الت الميدالية البرونزية للاعبة وفاء محجوب.



تابعونا على ڤوڤل للأخبار