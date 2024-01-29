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الدوري العالمي للكاراتي 2024: التونسية وفاء محجوب تتوج بالميدالية البرونزية

Publié le Lundi 29 Janvier 2024 - 19:11 قراءة: 0 د, 16 ث
      
احرزت لاعبة الكاراتي التونسية وفاء محجوب الميدالية البروزنزية في منافسات دوري العالمي للكاراتي الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية باريس وذلك في مسابقة الكوميتي وزن -61كغ.
وجاءت البرونزية بعد تفوق وفاء محجوب على الأوكرانية ألكسندرا شولوخوفا .
وكانت المواجهة بين اللاعبتين جد متوازنة وانتهت بالتعادل السلبي لكن بقرار من الحكام الت الميدالية البرونزية للاعبة وفاء محجوب.


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