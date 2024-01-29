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النادي الافريقي: اعارة اللاعب احمد الهمامي لنادي المدينة الليبي

Publié le Lundi 29 Janvier 2024 - 17:09 قراءة: 0 د, 34 ث
      
اعلنت الهيئة المديرة للنادي الافريقي اليوم الاثنين عن اعارة اللاعب أحمد الهمامي الى نادي المدينة الليبي لمدّة 6 أشهر وذلك وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للفريق على شبكة التواصل الاجتماعي.

وسبق للهيئة المديرة للنادي الافريقي ان اعلنت يوم الجمعة 19 جانفي الجاري وبصفة رسمية، عن تعيين المدرب الفرنسي جون ميشال كافالي مدربا جديدا لأكابر الفريق خلفا لسعيد السايبي.
وتم التعاقد مع المدرب الفرنسي لمدة سنة ونصف.
...

ويستهل النادي الافريقي مشواره في مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بملاقاة النادي الصفاقسي بملعب الطيب المهيري بصفاقس.
ويذكر ان الفريقين سيدخلان هذه المرحلة بنقطة حوافز لكل منهما مقابل 3 نقاط لكل من النجم الساحلي والترجي الرياضي ونقطتين لكل من الملعب التونسي والاتحاد المنستيري.


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