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كأس آسيا قطر 2023: المنتخب الأردني يقلب تأخره أمام نظيره العراقي إلى فوز 3 -2 ويبلغ الدور ربع النهائي

Publié le Lundi 29 Janvier 2024 - 16:06 قراءة: 0 د, 40 ث
      
بلغ المنتخب الأردني لكرة القدم، اليوم، الدور ربع النهائي من كأس آسيا قطر 2023 ، بعدما تجاوز نظيره العراقي بثلاثة أهداف لاثنين، في اللقاء المثير الذي جرى على ملعب خليفة الدولي في الدور ثمن النهائي من البطولة.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة خصوصا في الوقت بدل الضائع، عندما قلب المنتخب الأردني تأخره بهدفين لهدف إلى فوز مسجلا هدفين في الرمق الأخير من الوقت بدل الضائع.
وسجل للمنتخب الأردني كل من يزن النعيمات في الدقيقة (45+1) ويزن العرب في الدقيقة (90+5) ونزار الرشدان في الدقيقة (90+7) ، وسجل للمنتخب العراقي كل من: سعد ناطق في الدقيقة ( 66 ) وأيمن حسين في الدقيقة (76) .
...

وضرب المنتخب الأردني في الدور ربع النهائي، موعدا مع منتخب طاجيكستان الذي بلغ الدور ذاته بعدما تجاوز نظيره الإماراتي بركلات الترجيح (5-3 ) بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.


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