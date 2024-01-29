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المصري البورسعيدي يؤكد رسميا رحيل لاعبه التونسي الياس الجلاصي

Publié le Lundi 29 Janvier 2024 - 10:30 قراءة: 0 د, 21 ث
      
اكد نادي المصري البورسعيدي رسميا انتهاء تجربة متوسط ميدانه التونسي الياس الجلاصي مع فريق اكابر كرة القدم.
وتوجه نادي المصري البورسعيدي على صفحته الرسمية بالشكر للاعب الياس الجلاصي الذي تقمص الوانه منذ 2021 قائلا "شكرأ الياس علي ماقدمته خلال مشوارك مع النسور الخضر. تمنياتنا لك بالتوفيق يا إلياس".
ومن المنتظر ان ان ينتقل الياس الجلاصي (29 عاما) الى نادي الاهلي بنغازي الليبي الذي يدربه التونسي لسعد الدريدي.
ر-امين
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