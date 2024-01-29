التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات - انس جابر مستقرة في المركز السادس

حافظت التونسية أنس جابر على مركزها السادس في التصنيف العالمي الجديد لرابطة لاعبات محترفات التنس الصادر اليوم الاثنين في اعقاب بطولة استراليا المفتوحة، ثاني الدورات الاربع الكبرى، غراند سلام.



وكانت انس جابر ودعت بطولة استراليا منذ الدور الثاني اثر خسارتها امام الروسية ميرا اندريفا بنتيجة صفر-2 (صفر-6 و2-6) بعد ان ازاحت في الدور الاول الاوكرانية يوليا ستارودوبتسيوا بنتيجة 2-صفر بواقع 6-3 و6-1.

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وكانت انس جابر ودعت بطولة استراليا منذ الدور الثاني اثر خسارتها امام الروسية ميرا اندريفا بنتيجة صفر-2 (صفر-6 و2-6) بعد ان ازاحت في الدور الاول الاوكرانية يوليا ستارودوبتسيوا بنتيجة 2-صفر بواقع 6-3 و6-1.

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وبقيت البولونية ايغا شيانتيك التي خرجت في بطولة استراليا من الدور السادس عشر في صدارة الترتيب متبوعة في المركز الثاني بالبيلاروسية آرينا سابالينكا المتوجة بلقب بطولة استراليا في حين صعدت الامركية كوكو غوف الى المركز الثالث على غرار مواطنتها جيسيكا بيغولا التي ارتقت ايضا الى المرتبة الرابعة. وفي المقابل تراجعت الكازخستانية اليلينا ريباكينا بمرتبتين لتصبح في المركز الخامس تليها انس جابر في المركز السادس. وحققت الصينية كينوين زهينغ وصيفة بطلة استراليا قفزة لافتة بتقدمها 8 مراكز لتصعد الى المرتبة السابعة في حين تراجع الثلاثي المتكون من التشيكية ماركيتا فوندروسوفا واليونانية ماريا ساخاري والتشيكية كارولينا موشوفا بمرتبة واحدة مقارنة بالتصنيف الماضي.



وفي ما يلي ترتيب اللاعبات العشرة الأوليات، وفق التصنيف الجديد:

الترتيب النقاط

1 - البولونية ايغا شيانتيك 9770

2 - البيلاروسية آرينا سابالينكا 8905

3 - الأمريكية كوكو غوف 7200

4 - الأمريكية جيسيكا بيغولا 5705

3- الكازخستانية اليلينا ريباكينا 5688

6- التونسية أنس جابر 4076

7- الصينية كينوين زهينغ 3950

8 - التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 3846

9 - اليونانية ماريا ساخاري 3710

10- التشيكية كارولينا موشوفا 3520

