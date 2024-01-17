انس جابر تودع بطولة استراليا المفتوحة

ودعت التونسية انس جابر المصنفة سادسة عالميا بطولة استراليا المفتوحة للتنس، اولى الدورات الاربع الكبرى "غراند سلام"، منذ الدور الثاني بعد خسارتها في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والاربعاء امام الروسية ميرا اندريفا المصنفة 47 عالميا بنتيجة صفر-2 (صفر-6 و2-6).



وكانت انس جابر تغلبت في الدور الاول على الاوكرانية يوليا ستارودوبتسيوا المصنفة 150 عالميا بنتيجة 2-صفر بواقع 6-3 و6-1 بينما ازاحت ميرا اندريفا الامريكية بيرناردا بيرا المصنفة 71 عالميا بنتيجة 2-صفر (7-5 و6-2).





...



وهي المرة الثانية على التوالي التي تخرج فيها انس جابر من بطولة استراليا المفتوحة منذ الدور الثاني بعدما انسحبت السنة الماضية امام التشيكية ماركيتا فوندروزوفا، وتبقة افضل مشاركاتها سنة 2020 عندما بلغت الدور ربع النهائي قبل ان تخسر امام الامريكية صوفيا كينين.



A star is born 🌟



16-year-old Mirra Andreeva stuns No. 6 seed Jabeur 6-0 6-2 to reach the third round!#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/l71yoKhOXw — #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2024 وهي المرة الثانية على التوالي التي تخرج فيها انس جابر من بطولة استراليا المفتوحة منذ الدور الثاني بعدما انسحبت السنة الماضية امام التشيكية ماركيتا فوندروزوفا، وتبقة افضل مشاركاتها سنة 2020 عندما بلغت الدور ربع النهائي قبل ان تخسر امام الامريكية صوفيا كينين.