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انس جابر تودع بطولة استراليا المفتوحة

Publié le Mercredi 17 Janvier 2024 - 07:37 قراءة: 0 د, 49 ث
      
ودعت التونسية انس جابر المصنفة سادسة عالميا بطولة استراليا المفتوحة للتنس، اولى الدورات الاربع الكبرى "غراند سلام"، منذ الدور الثاني بعد خسارتها في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والاربعاء امام الروسية ميرا اندريفا المصنفة 47 عالميا بنتيجة صفر-2 (صفر-6 و2-6).

وكانت انس جابر تغلبت في الدور الاول على الاوكرانية يوليا ستارودوبتسيوا المصنفة 150 عالميا بنتيجة 2-صفر بواقع 6-3 و6-1 بينما ازاحت ميرا اندريفا الامريكية بيرناردا بيرا المصنفة 71 عالميا بنتيجة 2-صفر (7-5 و6-2).

...

وهي المرة الثانية على التوالي التي تخرج فيها انس جابر من بطولة استراليا المفتوحة منذ الدور الثاني بعدما انسحبت السنة الماضية امام التشيكية ماركيتا فوندروزوفا، وتبقة افضل مشاركاتها سنة 2020 عندما بلغت الدور ربع النهائي قبل ان تخسر امام الامريكية صوفيا كينين.



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