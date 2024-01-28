تفكيك شبكة لترويج الاقراص المخدرة .. والقبض على مروجين للمخدرات بمحيط المدارس في جندوبة والقصرين

أفادت الادارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم الأحد، أن الوحدات المرورية التابعة للمصلحة الأولى بالطريق السيارة أ03 (محطة الإستخلاص برج العامري/ منوبة) ، تمكنت من الكشف عن شبكة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة، بعد أن ضبطت سيارة على متنها ثلاثة أشخاص، وحجزت لديهم 390 قرصا مخدرا ووصفة طبية لأدوية مخدرة مسلمة من طبيب خاص.



وأوضحت الادارة العامة، أنه بمزيد التحري مع الموقوفين، تحولت دورية مشتركة بين الوحدات الإستعلاماتية بمنطقتي الحرس الوطني بطبربة وباجة إلى عيادة الطبيب المذكور والصيدلية التي تم إقتناء الأقراص المخدرة منها، وحجزت مجموعة من سجلات المرضى و 44 وصفة طبية.





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وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بمباشرة قضية عدلية موضوعها " الإستهلاك والحيازة والملكية والعرض والنقل والتوسط والشراء والإحالة والتسليم والتوزيع بنية الإتجار لأقراص مخدرة"، والإحتفاظ بأربعة أشخاص من بينهم الطبيب.



وأوردت الادارة العامة في بلاغ ثان لها، اليوم الأحد، أن الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بجندوبة، ألقت القبض على مروج مخدرات بمحيط مؤسسة تربوية، وحجزت لديه قطعا مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي، مضيفة في ذات البلاغ، أن وحدات منطقة الحرس الوطني بفريانة (إقليم القصرين)، حجزت بدورها 87 قرصا مخدرا كان ينوي صاحبها التفريط فيها بالبيع بالمؤسسات التربوية. وأكدت أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



وجاء في بلاغ ثالت للادارة العامة للحرس الوطني، اليوم الأحد ، أن دورية تابعة للوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني ببوحجلة (إقليم القيروان)، حجزت لدى سائق سيارة ومرافقه 1931 قرصا مخدرا، وكيسين من الحجم الصغير من الحبوب المهروسة من نفس المادة، مؤكدة أنه بمراجعة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.

