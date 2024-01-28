عرض 18 اختراعا علميا في المناظرة العلمية للاختراع والتجديد التكنولوجي بباجة

عرض تلاميذ وطلبة من مؤسسات تعليمية وجامعات بباجة، اليوم الاحد، بقصر بلدية باجة، 18 اختراعا علميا وذلك في اطار المناظرة العلمية للاختراع والتجديد لسنة 2023، التى نظمتها الجمعية التونسية مخترعون بلا حدود في العلوم والتنمية المستدامة بباجة تحت شعار "العلوم في خدمة الحدّ من تأثيرات التغيرات المناخية.



وقد بيّن رئيس الجمعية التونسية مخترعون بلا حدود فى العلوم والتنمية المستدامة بباجة، الشاذلي القيزاني، لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، ان المناظرة التى تنظمها الجمعية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإدارة العامة لتثمين البحث تميزت في دورتها الحالية بتشريك مشاريع فى الكيمياء والطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي والالكترونيك والروبوتيك حول التغيرات المناخية.

وافاد ان الجمعية عملت فى دورات سابقة حول محور التغيرات المناخية لكن تثمين الاختراعات بقي محدودا، حتى الان، داعيا الى متابعة الاختراعات الهامة للأطفال وتأطيرهم وتبنيهم علميا بعد ان تمكنت الجمعية من غرس مبادئ لدى الأطفال الذين لهم اهتمامات علمية,



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كما اعلن القيزاني انه سيتم تنظيم مسابقات علمية اخرى سنة 2024 ومنها المسابقة العلمية فى كيفية صنع الآلة الالكترونية و المهرجان العلمي للاختراعات الموجهة للحد من تاثيرات التغيرات المناخية.



وقد لاحظ عضو لجنة التحكيم للمناظرة، عبد الكريم سومر، من جهته، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اهتمام مخترعين من كل الاجيال بالمدارس والمعاهد والجامعة بموضوع التغيرات المناخية وربطهم بين الاقتصاد وتأثيرات المناخ التى اعتبر انها من اهم المحاور التى يجب الاهتمام بها فى العالم وقال ان اغلب الاختراعات العلمية المشاركة قابلة للتطبيق وقادرة على خدمة الاقتصاد الوطنى ومنها اختراع حول مراقبة الحرائق والحد منها.



ومن بين الاختراعات العلمية المشاركة فى المناظرة اختراع روبوت لاطفاء الحرائق وسيارة كهربائية ونظام تحلية المياه المالحة ونظام السقي الذكي وجهاز تنفس اصطناعي وقارب انقاذ لاسلكي رقمي وانتاج الكهرباء من الريح والشمس وحنفية مقتصدة للطاقة.



