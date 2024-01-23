رقم معاملات الخطوط التونسية يرتفع بنسبة 16،4 بالمائة ليبلغ 1،58 مليار دينار سنة 2023

ارتفع رقم معاملات "الخطوط التونسية" ليناهز 1،58 مليار دينار، خلال سنة 2023، أي بزيادة تقدر ب16،4 بالمائة، مقارنة بسنة 2022، وفق بيانات نشرتها، أمس الاثنين، بورصة تونس.



ويعزى هذا التطور، إلى ارتفاع عدد الركاب بنسبة 14 بالمائة، إلى 2 مليون و474 ألف شخص وإلى تطور معدل العائدات الخاصة بالرحلات الجوية المنتظمة والإضافية بنسبة 1،4 بالمائة.





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ورغم هذه النتائج، أعلنت شركة الطيران عن انخفاض في نسبة التعبئة بنقطتين، من 74،5 بالمائة سنة 2022، إلى 72،8 بالمائة سنة 2023.



أما في ما يتعلق بتطور التكاليف، أشارت الخطوط التونسية، إلى أن تكاليف المحروقات قد انخفضت بنسبة 2 بالمائة، رغم ارتفاع الاستهلاك من حيث الكمية بنسبة 14،6 بالمائة، وذلك تحت تأثير انخفاض سعر برميل الوقود بنسبة 18،1 بالمائة.



وفي المقابل، ارتفعت تكاليف استئجار الطائرات بشكل كبير، بسبب إضافة 5 طائرات إلى أسطول الشركة من خلال التأجير طويل المدى، بالإضافة إلى العديد من الطائرات المستأجرة لمرة واحدة خلال موسم الذروة.



وسجلت تكاليف الموظفين، بدورها ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة، رغم التقلص في عددهم بنسبة 3 بالمائة.



وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى دفع المستحقات المتعلقة بجزء من التدرج الوظيفي المجمدة منذ سنة 2020، بسبب ظهور أزمة كوفيد-19.