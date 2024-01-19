تونس اصدرت 47 شهادة منشأ تغطي عمليات تصدير على مستوى منطقة التبادل الحر الافريقية "زليكاف"

كشفت مديرة التعاون الاقتصادي الاقتصادي والتجاري مع إفريقيا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بشرى اللجمي، ان غرف التجارة التونسية أصدرت الى حد الآن 47 شهادة منشأ لمنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر "زليكاف".



وأضافت في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للانباء ان تونس تأتي، وفق بيانات الأمانة العامة لمنطقة التبادل التجاري الإفريقية "زليكاف" في المرتبة الثانية على مستوى الدول الإفريقية المنضمة الى منطقة "زليكاف" والمانحة لشهائد المنشأ.





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وبينت اللجمي ان شهادات المنشأ التي أصدرتها مختلف الغرف التجارية التونسية، تغطي قطاعات عديدة على غرار مادة الجير والمعدات نصف المصنعة ومكونات الصناعات الكميائية.



واكدت ان احدى الشركات تواصلت مع الوزارة للإطلاع على بيانات بشان الحصول على شهادة منشأ لتصدير التمور الى جزر الموريس لتكون أول عملية في صورة تنفيذها في تصدير التمور التونسية الى السوق الافريقية.



وتعمل الوزارة، وفق اللجمي على توفير المعطيات الفنية ومساعدة الشركات على الحصول على شهادات المنشأ التونسية والتي تقدم للمصدرين حوافز تصديرية وتعد شرطا اساسا من انضمام الدول الافريقية الى منطقة "زليكاف".



وتوقعت المسؤولة، في سياق متصل بعمل هذه السوق الافريقية، ان تقوم الامانة العامة لمنطقة التبادل الحر "زليكاف " بترفيع عدد الدول خلال اجتماعاتها المرتقبة من 22 الى 31 جانفي 2024 ، بجنوب افريقيا.



وكانت تونس قامت باول عملية تصدير في اطار منطقة التبادل الحر الافريقية "زيكاف " الى الكامرون من خلال نقل بحري في اطار الدول المدرجة ضمن المبادرة الموجهة التي اطلقتها الامانة العامة للزليكاف.



وتضم قائمة الدول المدرجة ضمن هذه القائمة الى جانب تونس كل من مصر وغانا والكامرون وروندا وتنزانيا وكينيا وجزر الموريس.



