Babnet

التلميذة التونسية رؤى بالطاهر تتحصل على المرتبة الثانية في البطولة العالمية للحساب الذهني

Publié le Vendredi 19 Janvier 2024 - 20:17 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تحصلت التلميذة التونسية رؤى بالطاهر (سنة تاسعة أساسي في مدرسة الحبيب بورقيبة بتبرسق)، على المرتبة الثانية في البطولة العالمية للحساب الذهني التي أقيمت مؤخرا في تركيا.

وتنظم هذه البطولة المنظمة الدولية للسوروبان والحساب الذهني، وهي منظمة تايوانية.

...

وكانت تونس ممثلة في هذه البطولة بمشاركة واحدة وهي التلميذة رؤى بالطاهر التي تحصلت على بطولات وطنية في عدة مشاركات في الحساب الذهني، ثم عززت قدراتها ومهاراتها حيث تمكنت من الفوز بالمرتبة الاولى عربيا في البطولة العربية للحساب الذهني التي انتظمت بسوسة يوم 19 جوان 2023.

وبعد إحرازها المركز الأول عربيا، تأهلت رؤى بالطاهر بهذا اللقب الى المسابقة العالمية التي انتظمت يوم 6 جانفي بتركيا.

وشهدت البطولة العالمية للحساب الذهني مشاركة 120 متسابقا من دول آسياوية وأوروبية وعربية، وكانت التلميذة رؤى بالطاهر المشاركة الوحيدة من تونس لترفع راية بلادها عاليا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280707


babnet
Can_2024
 CAN_2024  15:00 Cap Vert CAN_2024 - Mozambique CAN_2024
 CAN_2024  18:00 Sénégal CAN_2024 - Cameroun CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Guinée CAN_2024 - Gambie CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 21:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 21:28 Tunis
All Radio in One    
*.*.*