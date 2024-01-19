التلميذة التونسية رؤى بالطاهر تتحصل على المرتبة الثانية في البطولة العالمية للحساب الذهني

تحصلت التلميذة التونسية رؤى بالطاهر (سنة تاسعة أساسي في مدرسة الحبيب بورقيبة بتبرسق)، على المرتبة الثانية في البطولة العالمية للحساب الذهني التي أقيمت مؤخرا في تركيا.



وتنظم هذه البطولة المنظمة الدولية للسوروبان والحساب الذهني، وهي منظمة تايوانية.





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وكانت تونس ممثلة في هذه البطولة بمشاركة واحدة وهي التلميذة رؤى بالطاهر التي تحصلت على بطولات وطنية في عدة مشاركات في الحساب الذهني، ثم عززت قدراتها ومهاراتها حيث تمكنت من الفوز بالمرتبة الاولى عربيا في البطولة العربية للحساب الذهني التي انتظمت بسوسة يوم 19 جوان 2023.



وبعد إحرازها المركز الأول عربيا، تأهلت رؤى بالطاهر بهذا اللقب الى المسابقة العالمية التي انتظمت يوم 6 جانفي بتركيا.



وشهدت البطولة العالمية للحساب الذهني مشاركة 120 متسابقا من دول آسياوية وأوروبية وعربية، وكانت التلميذة رؤى بالطاهر المشاركة الوحيدة من تونس لترفع راية بلادها عاليا.