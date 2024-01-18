بنزرت: الشركة الجهوية لنقل المسافرين تتسلم 4 حافلات جديدة من مجموع 29 حافلة مبرمجة للسنة الجارية

تعززت المنصة اللوجستية لاسطول الشركة الجهوية لنقل المسافرين ببنزرت، اليوم الخميس، باقتناء 04 حافلات نقل حضري مزدوجة جديدة بكلفة مالية قدرت ب2،8 مليون دينار، وهي تمثل اول دفعة في سلسلة الاقتناءات الجديدة للشركة المبرمجة للسنة الجارية، وفق رئيس مدير عام الشركة الجهوية لنقل المسافرين ببنزرت صلاح الدين بوزيان.



واضاف بوزيان خلال موكب إستلام الحافلات بفضاء الشركة بمعتمدية جرزونة، ان الاقتناءات الجديدة تضم إجمالا 29 حافلة، بما كلفته 14 مليون دينار، منها 9 حافلات نقل بين المدن رفاهة، و9 حافلات نقل حضري عادية و9 حافلات نقل حضري مزدوجة، بالاضافة الى حافلتين للنقل بين المدن عادية، ستصلان تباعا قبل حلول السنة الدراسية المقبلة (في شهر سبتمبر القادم).





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وبين انه سيتم توزيع الاقتناءات الجديدة، على جميع مناطق ومعتمديات الولاية، وهي تتنزل في إطار دعم اسطول الشركة وتوفير احسن المرافق والظروف الخدماتية، خاصة بالنسبة للتلاميذ والطلبة، علاوة على مزيد تحسين ظروف عمل أبناء الشركة.

واضاف ان البرامج الاستثمارية للشركة تتضمن ايضا إعادة تهيئة مستودع ومحطة النقل بسجنان بكلفة 1،3مليون دينار، حيث تم اصدار إعلان طلب العروض الخاص بالمشروع، كما يجري إستكمال إعداد الترتيبات الادارية لانجاز محطة نقل مهيأة بمنطقة سيدي سالم ببنزرت المدينة بكلفة مالية تفوق 01 مليون دينار، وايضا مشروع تركيز الوظائف الاساسية الخاصة بإنجاز مستودع باوتيك، على الارض التي تم إقتناؤها بالمنطقة بكلفة مالية تعادل 250 الف دينار.

يذكر ان اسطول الشركة الجهوية لنقل المسافرين ببنزرت يضم 216 حافلة متنوعة دون إعتبار الاقتناءات الجديدة، وفق تاكيد ذات المصدر .