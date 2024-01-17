كأس افريقيا للأمم لكرة اليد: المنتخب التونسي يستهل مشواره بفوز عريض علي نظيره الكيني بنتيجة 59-18

استهل المنتخب التونسي لكرة اليد مشاركته في نهائيات كأس افريقيا للأمم الترشيحية لأولمبياد "باريس 2024" وبطولة العالم 2025 المبرمجة شراكة بين كرواتيا والنرويج والدنمارك بفوز عريض على نظيره الكيني بنتيجة 59-18 اليوم الاربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة لحساب الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة.



وكان الشوط الأول انتهى بتقدم أبناء المدرب الفرنسي باتريك كازال بنتيجة 27-4.

ولحساب الجولة ذاتها من نفس المجموعة، يواجه المنتخب الانغولي لاحقا نظيره النيجيري.



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ويلتقي المنتخب التونسي في الجولة الثانية نظيره النيجيري بعد غد الجمعة انطلاقا من الساعة السابعة مساء.

ويتاهل في اعقاب الدور الاول صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.