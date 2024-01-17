Babnet

كأس افريقيا للأمم لكرة اليد: المنتخب التونسي يستهل مشواره بفوز عريض علي نظيره الكيني بنتيجة 59-18

Publié le Mercredi 17 Janvier 2024 - 12:49 قراءة: 0 د, 29 ث
      
استهل المنتخب التونسي لكرة اليد مشاركته في نهائيات كأس افريقيا للأمم الترشيحية لأولمبياد "باريس 2024" وبطولة العالم 2025 المبرمجة شراكة بين كرواتيا والنرويج والدنمارك بفوز عريض على نظيره الكيني بنتيجة 59-18 اليوم الاربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة لحساب الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم أبناء المدرب الفرنسي باتريك كازال بنتيجة 27-4.
ولحساب الجولة ذاتها من نفس المجموعة، يواجه المنتخب الانغولي لاحقا نظيره النيجيري.
...


ويلتقي المنتخب التونسي في الجولة الثانية نظيره النيجيري بعد غد الجمعة انطلاقا من الساعة السابعة مساء.
ويتاهل في اعقاب الدور الاول صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280551


babnet
Can_2024
 CAN_2024  18:00 Maroc CAN_2024 - Tanzanie CAN_2024
 CAN_2024  21:00 RD Congo CAN_2024 - Zambie CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Mosaique FM live
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 12:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 12:54 Tunis
All Radio in One    
*.*.*