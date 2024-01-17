الترخيص لشركة "بروجكت ماس" بإنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة بقدرة 1 ميغاواط

تمّ الترخيص لشركة "بروجكت ماس" (PROJECT MES) في استغلال وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 1 ميغاواط بجربة من ولاية مدنين، بموجب قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2024 صدر بالرائد الرسمي، أمس، الثلاثاء 16 جانفي 2024.



وستستفيد الشركة، التّي ستقوم ببيع بصفة كليّة وحصريّة إنتاجها من الطاقة للشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، من الترخيص لمدّة 20 سنة ابتداء من تاريخ نشر القرار بالرائد الرسمي، قابلة للتمديد طبقا للحالات المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 والعقد النموذجي المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 30 أوت 2018.



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