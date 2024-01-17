Babnet

المعهد الوطني للرصد الجوي: شهر نوفمبر 2023 كان الأ شد حرا منذ سنة 1950

Publié le Mercredi 17 Janvier 2024 - 12:29 قراءة: 0 د, 53 ث
      
كان شهر نوفمبر 2023 حارا، مع فارق ب2،2 درجة، ليصنف أشد شهر نوفمبر حرارة منذ سنة 1950، وفق ما ورد في نشرية المناخ الشهرية الصادرة، الإربعاء، عن المعهد الوطني للرصد الجوّي.

وبلغ المعدل ​​العام لدرجات الحرارة، وفق المعهد، (27 محطة رئيسية) 7،18 درجة، متجاوزا المعدل ​​المرجعي المقدّر ب5،16درجة أي بفارق بـ 2،2 درجة.

...

وفي ما يتعلّق بمعدل ​​درجات الحرارة القصوى، فقد تراوحت ما بين 1،18 درجة في تالة و26،2 درجة في البرمة، وهي أعلى من المعدلات المرجعية في كافّة المناطق.

أما المعدل ​​العام لدرجات الحرارة القصوى (27 محطة رئيسية) فقد بلغ 24 درجة، وهو أعلى من المعدل ​​المرجعي للمحطّات ذاتها (5،21 درجة) بفارق 2،5 درجة.

وفي ما يتعلّق بالأمطار، فقد بلغ إجمالي كميّات الأمطار لشهر نوفمبر 650،5 مليمتر، في ما بلغ المعدل العادي للمحطّات نفسها 1069 ملم، وبلغ العجز 39 بالمائة.

ولم تتجاوز التراكمات المسجلة في معظم المحطات المعدل العادي.

وصنفت طبرقة في خانة المنطقة، التّي تلقت أكبر قدر من الأمطار، حيث تم تسجيل 150 ملم خلال نوفمبر 2023، في حين ان المعدل العادي يقدر 160،8 ملم، في ما كانت كميّات الأمطار المسجلة بالمناطق الجنوبية ضئيلة جدّا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280545


babnet
Can_2024
 CAN_2024  18:00 Maroc CAN_2024 - Tanzanie CAN_2024
 CAN_2024  21:00 RD Congo CAN_2024 - Zambie CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Mosaique FM live
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 12:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 12:54 Tunis
All Radio in One    
*.*.*