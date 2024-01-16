القصرين : الإعلان عن طلب عروض إنجاز مشروع تثنية الطريق الوطنية عدد 15 سيتم خلال السداسية الثانية من سنة 2026 ( المدير الجهوي للتجهيز ) )

من المؤمل أن يتم الإعلان عن طلب عروض إنجاز مشروع تثنية الطريق الوطنية عدد 15 الممتدة على طول جملي يبلغ 243 كلم والممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية بتكلفة جملية تقدر ب1425 مليون دينار، خلال السداسية الثانية من السنة القادمة وفق ما اكده، اليوم الثلاثاء، المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ثابت نصيبي.



وأوضح نصيبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن انطلاق أشغال إنجاز الطريق الوطنية عدد 15، التي تنطلق من منطقة بوشبكة الحدودية في ولاية القصرين وصولا إلى ولاية قابس على مستوى الطريق الوطنية عدد 1 مرورا بولاية قفصة، ستكون في موفى سنة 2025 وبداية سنة 2026 على أن تدخل حيّز الاستغلال بعد 3 سنوات من بداية الأشغال.





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وأضاف نصيبي أن الجزء المعنية به ولاية القصرين في الرواق الاستراتيجي (في مشروع تثنية الطريق الوطنية عدد 15 ) هو في حدود 80 كم من هذه الطريق، مبينا أن هذا الجزء يتضمن 3 طرقات حزامية على مستوى منطقتي بوشبكة وتلابت في معتمدية فريانة، وفي معتمدية ماجل بلعباس والتي أكد أنها ستساهم في حل المشكل المرتبط بالضغط المروري الحالي بمعتمدية فريانة .