كاس إفريقيا للأمم-2024 (كرة اليد): السجل الكامل للمسابقة قبل انطلاق النسخة ال 26

في ما يلي السجل الكامل لكاس إفريقيا للأمم في كرة اليد (اكابر),قبل انطلاق النسخة السادسة والعشرين للمنافسة بالقاهرة (17 - 27 جانفي 2024):



الدورة الأولى (1974) بتونس (تونس)

1. تونس 2. الكاميرون 3. السنغال



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الدورة الثانية (1976) بالجزائر

1. تونس 2. مصر 3. الجزائر



الدورة الثالثة (1979) ببرازافيل (الكونغو)

1. تونس 2. مصر 3. الجزائر



الدورة الرابعة (1981) بتونس (تونس)

1. الجزائر 2. كوت ديفوار 3. تونس



الدورة الخامسة (1983) بالقاهرة (مصر)

1. الجزائر 2. الكونغو 3. تونس



الدورة السادسة (1985) بلواندا (أنغولا)

1. الجزائر 2. مصر 3. تونس



الدورة السابعة (1987) بالرباط (المغرب):

1. الجزائر 2. مصر 3.تونس



الدورة الثامنة (1989) بالجزائر:

1. الجزائر 2. مصر 3. تونس



الدورة التاسعة (1991) بالقاهرة (مصر):

1. مصر 2 .الجزائر 3 . تونس



الدورة العاشرة (1992) بياموسوكرو (كوت ديفوار):

1. مصر 2. تونس 3. الجزائر



الدورة الحادية عشرة (1994) بتونس (تونس):

1. تونس 2. الجزائر 3. مصر



الدورة الثانية عشرة (1996) بكوتونو (البنين):

1. الجزائر 2. تونس 3. مصر



الدورة الثالثة عشرة (1998) بجوهانسبورغ (جنوب افريقيا):

1. تونس 2. الجزائر 3. مصر



الدورة الرابعة عشرة (2000) بالجزائر:

1. مصر 2. الجزائر 3. تونس



الدورة الخامسة عشرة (2002) بالدار البيضاء (المغرب):

1. تونس 2. الجزائر 3. مصر



الدورة السادسة عشرة (2004) بالقاهرة (مصر):

1.مصر 2. تونس 3. انغولا



الدورة السابعة عشرة (2006) بتونس (تونس):

1.تونس 2. مصر 3. المغرب



الدورة الثامنة عشرة (2008) بلواندا (أنغولا):

1. مصر 2. تونس 3. الجزائر



الدورة التاسعة عشرة (2010) بالقاهرة (مصر):

1. تونس 2. مصر 3. الجزائر



الدورة العشرون (2012) بالرباط و سلا (المغرب):

1. تونس 2. الجزائر 3. مصر



الدورة الواحدة والعشرون (2014) بالجزائر:

1. الجزائر 2. تونس 3. مصر.



الدورة الثانية والعشرون (2016) بمصر:

1. مصر 2. تونس 3. أنغولا



الدورة الثالثة والعشرون (2018) بالغابون:

1. تونس 2. مصر. .3. الجزائر



الدورة الرابعة والعشرون (2020) بتونس:

1. مصر 2. تونس 3. الجزائر .



الدورة الخامسة والعشرون (2022) بالقاهرة (مصر) :

1. مصر 2. الرأس الأخضر 3. المغرب



الدورة السادسة والعشرون (2024) بالقاهرة (مصر) :