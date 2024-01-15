قابس: الشروع في تنظيف المدخل الشمالي لشاطئ سيدي عبد السلام بقابس المدينة

شرع المجمع الكيميائي التونسي، اليوم الاثنين، في تنظيف المدخل الشمالي لمنطقة شاطئ السلام من معتمدية قابس من خلال رفع الفواضل التي تكدست بالمدخل على مستوى السكك الحديدية والتي تسببت في تشويه المحيط وتلويثه .



ويتنزل هذا المجهود البيئي في اطار الحملة الجهوية للنظافة التي انطلقت بالجهة منذ بداية شهر نوفمبر 2023 وتواصلا مع المجهود الذي قام به المجمع الأسبوع الفارط والذي مكن من تنظيف محيط معامل المؤسسة على مستوى المدخل الجنوبي للمنطقة الصناعية.

وكانت حملة أولى للنظافة قد انتظمت بالمنطقة الصناعية وتواصلت على امتداد 10 أيام بمشاركة العديد من المؤسسات الصناعية ومكنت من رفع حوالي 8500 طن من فواضل البناء التي تم تكديسها بالعديد من الأراضي البيضاء بشكل عشوائي.

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