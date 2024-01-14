الأنشطة التى أنجزتها مؤسسة فداء لفائدة  ضحايا الاعتداءات الإرهابية وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها خلال ال6 أشهر المنقضية (بلاغ)

استعرض رئيس مؤسسة "فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها" أحمد جعفر مختلف الأنشطة التى أنجزتها المؤسسة طيلة 6 أشهر المنقضية ، وذلك خلال جلسة عمل تقييمية انعقدت مؤخرا بمقر المؤسسة بالعاصمة



وتتمثل هذه الأنشطة ، وفق بلاغ للمؤسسة صدر أمس السبت ، في تكريس حق الأولوية في السكن المدرسي والجامعي لفائدة أبناء شهداء الوطن وأبناء جرحى الثورة و إسناد 120جريح ثورة منحا شهرية بعنوان المنح المدرسية والجامعية لأبنائهم تراوحت بين 880 د و 3300 د سنويا، فيما بلغ عدد المنتفعين 381 بين تلميذ وطالب من أبناء منظوري المؤسسة.





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كما قامت اللجنة الطبية الخاصة بالمؤسسة بدراسة 201 ملفات طبية لجرحى الثورة، وفحص 134 جريح وتحديد نسبة السقوط البدني الخاصة ب 127 منهم.

وتم إسناد جرايات لفائدة 41 جريح ثورة، ممّن استوفوا ملفاتهم، بعنوان شهري نوفمبر وديسمبر 2023 وتراوحت المبالغ المنزّلة بين 781د و 2812د ، وذلك بحسب نسب السقوط البدني المستمر المقدرة من قبل الجنة الطبية المختصة وبحسب عدد الأبناء في الكفالة، وفقا لما ينص عليه المرسوم عدد 20 السنة 2022.

كما تعهدت اللجنة بالحالات الصحية ل3 جرحى من الحالات الحرجة وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية المناسبة من القطاع الخاص.



وأسندت المؤسسة 80 عائلة شهيد ثورة جرايات شهرية من جملة 89 عائلة تقدمت واستكملت ملفات الحصول على الجراية، وهي مسألة تعود إلى سنة 2011 وبقيت عالقة الى حين تركيز المؤسسة. وقد بلغ عدد المنتفعين حسب النسب المضبوطة بالمرسوم عدد 20 السنة 2022، 123 منتفعا.



وتدخلت لفائدة 15 جريح ثورة للتعهد بهم وعلاجهم بالهياكل الصحية العمومية المدنية والعسكرية، الى جانب الشروع في التنسيق مع الهياكل المعنية في تمتيع ضحايا العمليات الإرهابية من الشهداء والجرحى الذين أصيبوا بعجز بدني مستمر يحول دون ممارستهم لمهامهم بالتدرج المهني والترقيات.



كما تدخلت لفائدة عدد من أرامل شهداء العمليات الإرهابية لدى المشغلين من الهياكل العمومية وتمتيعهم بتوقيت عمل خاص يراعي ظروفهم الاجتماعية، وكونت شبكة منسقين لدى عدد من الوزارات والهياكل العمومية والولايات وتنظيم يوم تكويني لفائدتهم بالمدرسة الوطنية للإدارة.



وانطلقت في تكريس حق الأولوية في الانتفاع بالسكن الاجتماعي لفائدة منظوري المؤسسة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان والسلط الجهوية، وتعمل على وضع قاعدة بيانات تخص الجرحى وأولي الحق من شهداء الثورة بالتنسيق مع الهياكل الجهوية، الى جانب إرشاد وتوجيه منظوري المؤسسة الذين يتصلون بها في شتى المجالات.



ونسقت مع وزارة النقل للتمديد في بطاقات النقل الى حين قيام المؤسسة بإعداد بطاقة الخدمات، علاوة على ضبط قائمة أولى تتضمن 100 جريح ثورة عاطل عن العمل وموافاة وزارة التشغيل والتكوين المهني بمعطياتهم لتتولى في الأيام القليلة القادمة انطلاقا من ولاية سيدي بوزيد مهد الثورة التواصل معهم والشروع في الإحاطة بهم في مجال الإدماج المهني والتشغيل وبعث المشاريع الاقتصادية.



من جهة أخرى تم الاتفاق خلال جلسة العمل التقييمية ، على الشروع في إعداد خطة عمل لسنة 2024 تتمحور خاصة حول، استكمال وضع المنظومات الإعلامية ورقمنة الإجراءات، ومواصلة التنسيق مع مختلف الهياكل قصد حسن الإحاطة الاجتماعية بمنظوري المؤسسة وتنظيم زيارات متواترة لعائلات الشهداء ،وإبرام اتفاقيات مع الهياكل الصحية العمومية والعسكرية بخصوص التكفل الصحي بأولي الحق من الشهداء والجرحى.، برام اتفاقية مع اللجنة الوطنية البارالمبية لتشريك جرحى الثورة والعمليات الإرهابية ضمن الأنشطة الرياضية الراجعة لها بالنظر



.تجدر الاشارة الى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور السبت 9 أفريل 2022، مرسوم يتعلق بـ"مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها".



وبناءً على ما جاء في المرسوم "تُحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم "مؤسسة فداء"، وتخضع لإشراف رئاسة الجمهورية ويكون مقرها بتونس العاصمة. ويضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير مؤسسة فداء بأمر رئاسي".

والهدف من إحداثها "الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها"



وحدد المرسوم مهامها والمتمثلة في الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حصولهم على الحقوق والمنافع المخولة لهم بمقتضى هذا المرسوم وبالتشريع الجاري به العمل، ومساعدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها ودعمهم ورعايتهم في كافة المجالات وخاصة منها الصحية والمادية والاجتماعية والتعليمية.



كما تعمل على وضع قاعدة بيانات تتعلق بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وتحيينها.، وحفظ ذاكرة شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة وتخليد ذكراهم وإجلال تضحياتهم من خلال برامج وتظاهرات يتم تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية ، والمشاركة في عضوية مختلف اللجان الوطنية والوزارية ذات العلاقة بمشمولات المؤسسة ، وإبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي تُعرض عليها.