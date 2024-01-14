نادي مندين الالماني يرفض تسريح محمد امين درمول والجامعة تطعن في القرار لدى الاتحاد الدولي

تقدمت الجامعة التونسية لكرة اليد بتظلم للاتحاد الدولي للعبة ضد نادي مندين الالماني على خلفية رفضه تسريح اللاعب محمد امين درمول للمشاركة مع المنتخب في كاس الامم الافريقية المقررة بالعاصمة المصرية القاهرة من 19 الى 29 جانفي الجاري وفق ما افاد به "وات" مصدر موثوق بالجامعة اليوم الاحد.



واضاف المصدر ذاته ان الفريق الالماني ابلغ الجامعة ان محمد امين درمول لا يزال يشكو من الاصابة التي كان قد تعرض لها على مستوى الساق في بداية شهر ديسمبر الفارط وهو ما يتعارض مع تقرير الجهاز الطبي للمنتخب التونسي الذي اكد بعد معاينة الحالة الصحية للاعب اثناء فترة تواجده مع الفريق خلال مرحلة التحضيرات الاخيرة قدرته على اللعب والمشاركة في هذه النهائيات القارية.





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وتابع ان الجامعة طعنت في قرار الفريق الالماني لدى الاتحاد الدولي لكرة اليد وتقدمت بتقرير طبي مفصل حول الحالة الصحية لمحمد امين درمول الذي يؤكد من وجهة نظرها سلامة اللاعب وجاهزيته لتعزيز صفوف المنتخب خلال كاس الامم الافريقية بعدما تخلص من مضاعفات الاصابة التي قد تعرض لها.



واوضح ان الجامعة التونسية لكرة اليد طالبت بتطبيق اللوائح التي تفرض على الاندية تسريح لاعبيها الدوليين لفائدة منتخبات بلدانهم في مثل هذه المواعيد مبينا ان الاتحاد الدولي بصدد دراسة الملف على ان يصدر قراره خلال الايام القادمة والذي تامل الجامعة ان يكون منصفا لها على حد تعبيره.



يذكر ان محمد امين درمول (25 عاما) الذي يشغل مركز منسق العاب كان قدر تعرض الى اصابة على مستوى خنصر الرجل اليسرى استوجبت تدخلا جراحيا يوم 12 ديسمبر الفارط. وخضع اللاعب بعدها لبرنامج تاهيلي لاسترجاع جاهزيته لكنه لم يشارك مع المنتخب في المباريات الودية الاخيرة سواء في دورة نانت بفرنسا او امام المنتخب الجزائري هذا الاسبوع.



يذكر ان المنتخب التونسي انهى امس تحضيراته لمشاركته المرتقبة في كاس الامم الافريقية بتكرار فوزه وديا على نظيره الجزائري 32-22 بعدما تغلب عليه في الاختبار الودي الاول يوم الخميس الفارط 24-16 بقاعة الحمامات.



وسيتحول المنتخب التونسي للقاهرة فجر يوم الاثنين وسيخوض الدور الاول لكاس الامم الافريقية المؤهلة للالعاب الاولمبية "باريس 2024" وبطولة العالم 2025 المبرمجة شراكة بين كرواتيا والنرويج والدنمارك ضمن المجموعة الرابعة الى جانب انغولا وكينيا ونيجيريا.