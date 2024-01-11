أريانة: يوم تنشيطي توعوي حول التوقي من المخاطر المنزلية

تحت شعار "وعّيني ومن المخاطر احميني" نظم نادي الأطفال المتنقل بأريانة اليوم الخميس يوما تنشيطيا توعويا حول التوقي المخاطر المنزلية تحت شعار "وعّيني ومن المخاطر احميني".



ويهدف هذا اليوم الذي انتظم تحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة بالشراكة مع الديوان الوطني للحماية المدنية و الروضة العمومية بالبرارجة وعدد من رياض الأطفال الخاصة، إلى توعية الأطفال من مرتادي هذه المؤسسات بالمخاطر التي قد يكونون عرضة لها في المنزل وطرق تفاديها والوقاية منها.

جدير بالذكر ان الروضة العمومية النموذجية بالبرراجة من معتمدية رواد، هي روضة دامجة يؤمها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات وقد تم تخصيص 50 بالمائة من طاقة استيعاب الروضة المقدرة ب60 طفلا، بصفة مجانية لفائدة الأطفال المنتمين للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل، في حين تم تحديد معلوم يقدر ب50 دينار لبقية الأطفال.

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