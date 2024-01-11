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المنتخب المغربي يفوز على وديا نظيره السيراليوني 3-1

Publié le Jeudi 11 Janvier 2024 - 23:07 قراءة: 0 د, 27 ث
      
فاز المنتخب المغربي لكرة القدم على نظيره السيراليوني بنتيجة ثلاثة أهداف لواحد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الخميس بمدينة سان بيدرو بكوت ديفوار.

وسجل أهداف أسود الأطلس كل من يوسف النصيري (30 و55) وسفيان بوفال (35).

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وتدخل المباراة في إطار استعدادات المنتخب المغربي لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستحتضنها ملاعب كوت ديفوار خلال الفترة الممتدة من 13 جانفي الجاري إلى 11 فيفري المقبل.
ويوجد المنتخب المغربي الذي سيبدأ مشواره في هذه الكأس الإفريقية يوم 17 جانفي المقبل بمواجهة منتخب تنزانيا في المجموعة السادسة التي تضم أيضا جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا.


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