قضيّة التسفير: إحالة الموقوفين إلى الدائرة الجنائيّة المختصة بإبتدائية تونس لمقاضاتهم من أجل تهم إرهابية  (الترخاني)

قرّرت دائرة الاتهام المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة جميع الموقوفين في ما يعرف بقضيّة "التسفير إلى بؤر التوتّر" إلى الدائرة الجنائيّة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس ، وذلك من أجل عدّة تهم ذات صبغة إرهابية، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الحبيب الترخاني.



وأوضح الترخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا ، اليوم الخميس ، أنّ دائرة الإتهام رفضت أيضا جميع مطالب الإفراج المقدّمة، مبيّنا في الآن نفسه أنّها تولّت النظر في الجزء المفكك من القضية المتعلّق ب8 متّهمين موقوفين على ذمّة هذه القضيّة.





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يذكر أن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، كان صرح بتاريخ 29 سبتمبر 2022، بأنه تم توجيه التهم رسميا لـ 820 شخصا في ما يعرف بقضية التسفير، بينهم شخصيات سياسية.



وفي نفس اليوم، قرر قاضي التحقيق في قضايا الإرهاب، تأييد قرار الإبقاء على 39 شخصا من المظنون فيهم من بين المشمولين بالبحث في نفس الملف في حالة سراح.