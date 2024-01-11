البنك الافريقي للتنمية يمول مشاريع في تونس ناهزت قيمتها 178 مليون دولار سنة 2023

ناهزت قيمة المشاريع الممولة من قبل البنك الافريقي للتنمية لفائدة تونس، سنة 2023، 178 مليون دولار (ما يعادل 550 مليون دينار) منها 90 مليون أورو (حوالي 305 مليون دينار) لتثمين مياه الصرف الصحّي وإعادة استخدامها في القطاع الزراعي مع خفض فاتورة الطاقة بفضل استخدام الطاقة الشمسية.



وسيساهم المشروع في تحسين التوازن المائي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، ، وفق بلاغ للبنك، صدر الخميس.





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وقامت مجموعة البنك الافريقي للتنمية، خلال سنة 2023، بتمويل سلسلة من العمليات الرئيسية في شمال افريقيا، بقيمة 2 مليار دولار امريكي في مختلف القطاعات الاستراتيجية.



وفي المغرب، صادق البنك على تمويلات بقيمة 704 مليون دولار خلال نفس السنة، ومول عمليتين بقيمة 270 مليون اورو، بغاية توسيع التغطية الاجتماعية وتطوير البنية التحتية الصحية الجديدة.



وستمكن هاتين العمليتين، اللتين تندرجان في اطار برامج الهيكلة المنتشرة بالمملكة، من توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل العمال لحسابهم الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة والهياكل التعاونية، كما ستعزز من امكانية حصول سكان الريف على الخدمات الصحية.



وتلقت مصر، خلال سنة 2023، ما يزيد قليلا عن 677 مليون دولار، بما يقارب من 134 مليون دولار، لتمويل سلسلة من الاصلاحات العامة، الرامية الى اطلاق امكانات القطاع الخاص وتسريع تنويع الاقتصاد.



وستساعد هته العمليات، وفق ذات المصدر، على تحسين بيئة الاعمال وتعزيز اطار المنافسة والعدالة التجارية وتشجيع القطاعات الانتاجية الرئيسية وتنويع مصادر النمو الاخضر.



واستفادت ليبيا، بدورها، بشكل خاص، من سلسلة من المساعدات الفنية الممولة بموارد من صندوق المساعدة الفنية للبلدان المتوسطة الدخل التابع للبنك.



وتطمح اتفاقيات المنح هته بشكل خاص، الى مساعدة الحكومة على تطوير اول استراتيجية وطنية للامن الغذائي والتغذية وتعزيز مرونة سلسلة الامدادات الغذائية في مواجهة الصدمات الخارجية على غرار تغير المناخ.