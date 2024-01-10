طائرة - بطولة القسم الوطني (أ) - نتائج سحب روزنامة المرحلة الثانية

جرت اليوم الاربعاء بمقر الجامعة التونسية للكرة الطائرة عملية سحب روزنامة المرحلة الثانية لبطولة القسم الوطني (أ) لمجموعتي التتويج وتفادي النزول للموسم الرياضي 2023-2024.

وستمتد مباريات الذهاب لمجموعتي التتويج والتدارك من 20 جانفي الجاري الى 17 فيفري القادم وستشهد الجولة الافتتاحية في مجموعة البلاي اوف، لقاءات كل من الاولمبي القليبي-مولدية بوسالم وسعيدية سيدي بوسعيد-النادي الصفاقسي والنجم الساحلي-الترجي الرياضي



وفي ما يلي برنامج الجولة الاولى



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السبت 20 جانفي 2024

مجموعة التتويج

الاولمبي القليبي - مولدية بوسالم

سعيدية سيدي بوسعيد - النادي الصفاقسي

النجم الساحلي - الترجي الرياضي



مجموعة تفادي النزول

نادي حمام الانف - اتحاد النقل بصفاقس

فتح حمام الاغزاز - مستقبل المرسى

جمعية اتصالات صفاقس - بومهل البساتين



وفي ما يلي مواعيد الذهاب

الجولة 1 : يوم السبت 20 جانفي 2024

الجولة 2 : يوم السبت 27 جانفي 2024

الجولة 3 : يوم السبت 3 فيفري 2024

الجولة 4 : يوم السبت 10 فيفري 2024

الجولة 5 : يوم السبت 17 فيفري 2024



ر/إص