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طائرة - بطولة القسم الوطني (أ) - نتائج سحب روزنامة المرحلة الثانية

Publié le Mercredi 10 Janvier 2024 - 18:18 قراءة: 0 د, 47 ث
      
جرت اليوم الاربعاء بمقر الجامعة التونسية للكرة الطائرة عملية سحب روزنامة المرحلة الثانية لبطولة القسم الوطني (أ) لمجموعتي التتويج وتفادي النزول للموسم الرياضي 2023-2024.
وستمتد مباريات الذهاب لمجموعتي التتويج والتدارك من 20 جانفي الجاري الى 17 فيفري القادم وستشهد الجولة الافتتاحية في مجموعة البلاي اوف، لقاءات كل من الاولمبي القليبي-مولدية بوسالم وسعيدية سيدي بوسعيد-النادي الصفاقسي والنجم الساحلي-الترجي الرياضي

وفي ما يلي برنامج الجولة الاولى
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السبت 20 جانفي 2024
مجموعة التتويج
الاولمبي القليبي - مولدية بوسالم
سعيدية سيدي بوسعيد - النادي الصفاقسي
النجم الساحلي - الترجي الرياضي

مجموعة تفادي النزول
نادي حمام الانف - اتحاد النقل بصفاقس
فتح حمام الاغزاز - مستقبل المرسى
جمعية اتصالات صفاقس - بومهل البساتين

وفي ما يلي مواعيد الذهاب
الجولة 1 : يوم السبت 20 جانفي 2024
الجولة 2 : يوم السبت 27 جانفي 2024
الجولة 3 : يوم السبت 3 فيفري 2024
الجولة 4 : يوم السبت 10 فيفري 2024
الجولة 5 : يوم السبت 17 فيفري 2024

ر/إص


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