طائرة - بطولة القسم الوطني (أ) - نتائج سحب روزنامة المرحلة الثانية

جرت اليوم الاربعاء بمقر الجامعة التونسية للكرة الطائرة عملية سحب روزنامة المرحلة الثانية لبطولة القسم الوطني (أ) لمجموعتي التتويج وتفادي النزول للموسم الرياضي 2023-2024.
وستمتد مباريات الذهاب لمجموعتي التتويج والتدارك من 20 جانفي الجاري الى 17 فيفري القادم وستشهد الجولة الافتتاحية في مجموعة البلاي اوف، لقاءات كل من الاولمبي القليبي-مولدية بوسالم وسعيدية سيدي بوسعيد-النادي الصفاقسي والنجم الساحلي-الترجي الرياضي
وفي ما يلي برنامج الجولة الاولى
وستمتد مباريات الذهاب لمجموعتي التتويج والتدارك من 20 جانفي الجاري الى 17 فيفري القادم وستشهد الجولة الافتتاحية في مجموعة البلاي اوف، لقاءات كل من الاولمبي القليبي-مولدية بوسالم وسعيدية سيدي بوسعيد-النادي الصفاقسي والنجم الساحلي-الترجي الرياضي
وفي ما يلي برنامج الجولة الاولى
السبت 20 جانفي 2024
مجموعة التتويج
الاولمبي القليبي - مولدية بوسالم
سعيدية سيدي بوسعيد - النادي الصفاقسي
النجم الساحلي - الترجي الرياضي
مجموعة تفادي النزول
نادي حمام الانف - اتحاد النقل بصفاقس
فتح حمام الاغزاز - مستقبل المرسى
جمعية اتصالات صفاقس - بومهل البساتين
وفي ما يلي مواعيد الذهاب
الجولة 1 : يوم السبت 20 جانفي 2024
الجولة 2 : يوم السبت 27 جانفي 2024
الجولة 3 : يوم السبت 3 فيفري 2024
الجولة 4 : يوم السبت 10 فيفري 2024
الجولة 5 : يوم السبت 17 فيفري 2024
ر/إص
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