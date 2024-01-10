وزير الشباب والرياضة: سنة 2023 كانت مليئة بالنجاحات.. ومشروع "تعاونية الرياضيين" أبرز انجاز في الـعشريتين الأخيرتين

أكد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش اليوم الأربعاء أنّ سنة 2023 كانت مليئة بالنجاحات بفضل النتائج التي حققها الرياضيون التونسيون في مختلف مشاركاتهم القارية والدولية حيث تمكن 11 رياضيا تونسيا من ضمان التاهل الى حد الان لأولمبياد باريس 2024 الى جانب 10 رياضيين من ذوي الاعاقة الذين تاهلوا للأولمبياد البارالمبي و3 رياضيين لأولمبياد الشباب الشتوي.





وأوضح دقيش خلال اليوم الاخباري الذي انتظم اليوم الأربعاء بمقرّ دار الجامعات الرياضية بحضور عدد من رؤساء الجامعات والمسيرين الرياضيين، أنّ سلطة الاشراف ستخصص تمويلا اضافيا خلال هذا العام الجديد للجامعات الرياضية يصل الى حدود 5 ملايين دينار، وذلك بعد أن كانت شهدت السنة المنقضية عديد الانجازات ومن ابرزها تتويج السباح أيوب الحفناوي ببطولة العالم في سباقي 800م و1500م باليابان، وتصدر المصارع محمد خليل الجندوبي للتصنيف الأولمبي العالمي للتايكواندو، وبلوغ لاعبة التنس أنس جابر نهائي بطولة ويمبلدون للمرة الثانية على التوالي، دون اعتبار التألق اللافت للرياضة البارالمبية التونسية في بطولة العالم باريس 2023 بحصولها على 12 ميدالية منها 7 ذهبيات بامضاء روعة التليلي (ذهبيتان) ورؤي الجبابلي (ذهبيتان) وياسين القنيشي وأحمد بن مصلح ووليد كتيلة (ذهبية لكل منهم).



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كما اعتبر مشروع "تعاونية الرياضين" أبرز انجاز رأى النور في العام المنصرم وأهم انجاز على المستوى الرياضي في الـ 20 سنة الأخيرة ملاحظا ان هذ المشروع سيسهم في ضمان كرامة الرياضيين على المستوى الاجتماعي بعد نهاية مشوارهم الرياضي.

وشدد الوزير على الدور الهام للشراكة بين سلطة الاشراف والجامعات الرياضية من أجل مواصلة النجاح والتألق الذي شهدته الرياضة التونسية خلال سنة 2023 مبينا أنّ علاقة وزارة الشباب والرياضة بالجامعات الرياضية هي "علاقة تشاركية بامتياز".



ومن جهته، بيّن مراد الملولي المدير العام للرياضة أنّ سنة 2023 كانت سنة رياضية ناجحة بامتياز، قائلا في ذلك انّها "شهدت على حصول تونس على 631 ميدالية توزعت على النطاق العالمي والافريقي والعربي" مثمنا الدور الهام الذي يضطلع به المدربون والاطارات الفنية المساندة والمرافقة في النجاحات التي يحققها الرياضيون. معربا عن امله في أن تكون سنة 2024 أفضل بكثير من حيث النتائج، خصوصا وأنّها تتزامن مع عدّة استحقاقات تتقدمها الألعاب الأولمبية الصيفية والألعاب الأولمبية البارالمبية.



وكشف أنّ وزارة الشباب والرياضة ستوفر خلال هذه السنة الجديدة 2024 دعما اضافيا لنشاط المنتخبات ومنحا تكميلية للاعداد الأولمبي قيمتها الجملية تقدر بـ 4.300.277 مليون دينار، كما ستوفر دعما تكميليا للجامعات الرياضية قيمتها 1.160 مليون دينار.

وبين أنّ وزارة الشباب والرياضة كانت قد خصصت ما يناهز 1.143 مليون دينار ضمن عقود أهداف لدعم الرياضين والأبطال البارالمبين، منها 11 عقدا للرياضيين الأسوياء و8 عقود للرياضيين ذوي الاعاقة مرجحا أن يتم تجديد عقود أهداف البعض منهم ورفع قيمتها المالية بما يتناسب مع تألقهم ونتائجهم المحققة.