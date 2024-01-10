التليلي المنصري: "من المتوقع اجراء الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية في 4 فيفري القادم ،وفي 780 دائرة انتخابية"

افاد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري انه من المتوقع اجراء الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية في 4 فيفري 2024 وفي 780 دائرة انتخابية ، وذلك اثر انقضاء كافة آجال الطعون والاعلان عن مآلاتها من قبل المحكمة الادارية في 18 جانفي على اقصى تقدير.



واضاف المنصري في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء ، ان الهيئة قدمت طعنا وحيدا للطور الاستئنافي ضد حكم ابتدائي صادر عن المحكمة الادارية يتعلق بنتائج مترشح ، مشيرا الى ان المصادقة على روزنامة الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية وعلى النتائج النهائية للدور الاول لهذه الانتخابات واعلام المترشحين المعنيين بهذه النتائج، سيتم في 20 جانفي اي بعد يومين من الاعلام بمآلات الطعون .





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واشار عضو هيئة الانتخابات ان تاريخ 4 فيفري من شانه اعطاء المترشحين حيزا زمنيا جيدا لخوض حملتهم الانتخابية التي من المنتظر ان تكون ما بين 21 جانفي و2 فيفري مضيفا ان هذا الموعد ياتي في عطلة مدرسية ويعد "موعدا مناسبا لكل هذه الاعتبارات " وفق تقديره



واضاف المنصري ان انتخابات الدور الثاني ستجري في 780 دائرة من جملة 2129 دائرة وهو ما يمثل 36 بالمائة من الدوائر الانتخابية ، كما ان هذه الدوائر تشكل 255 مجلسا محليا (من جملة 279 مجلس) بعد استكمال 24 مجلس محلي عضويته من الدور الاول



وفي نفس سياق الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية قال محمد التليلي المنصري ان 4 مليون و192 الف ناخب مسجل معني بالاقتراع في 2039 مركز اقتراع للتصويت لالف و560 مترشح بمختلف الدوائر الانتخابية .

واضاف المتحدث ان ولاية القصرين تضم اكبر عدد من الدوائر الانتخابية التي ستجري فيها انتخابات الدور الثاني ب 54 دائرة فيما تعد ولاية قبلي اقل عدد من الدوائر الانتخابية المعنية بهذا الدور ب 4 دوائر فقط .



يشار الى ان انتخابات المجالس المحلية في دورتها الأولى والتي تم الاعلان عن نتائجها الاولية في 27 ديسمبر2023، هي الان في مرحلة نزاع النّتائج الأوليّة لدى المحكمة الادارية حيث اعلنت المحكمة يوم امس الثلاثاء عن تلقيها سبعة طعون مرفوعة ضدّ الأحكام الابتدائيّة الصّادرة عن الدّوائر الاستئنافيّة في سياق الطّور الأوّل من هذا النزاع ، من بينها طعن وحيد مُقدّم من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

واضافت المحكمة ان تاريخ التّصريح بمنطوق ومٱلات الأحكام في هذه الطعون لن يتجاوز يوم الخميس 18 جانفي.

