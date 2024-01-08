باجة: رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة يدعو الى توفير الامونيتر والأدوية في وقتها للاستفادة من الأمطار الاخيرة وتثمينها

دعا رئيس الاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحري بباجة، شكري الدجبي، الى توفير الامونيتر والادوية في وقتها وبالكميات اللازمة من أجل الاستفادة من أمطار شهر جانفي الجاري وتثمينها.



وأشار، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، إلى أنّ مادة الامونيتر موجودة بكميات معقولة للرش الاول، وينتظر أن تصل كميات أخرى الى الجهة لتوفير حاجيات المرحلة القادمة.

وعبّر الدجبي عن تخوّفه من جودة كميات من الامونيتر الموجودة بمخازن ولاية باجة، والتي لاحظ عدد كبير من الفلاحين والمزودين تحجرها او تيبسها، موضحا أنه يمكن استعمال هذه الكميات لكن جودتها يمكن ان تتأثر من جراء التيبس.



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ودعا أيضا الى توفير أدوية مقاومة الاعشاب الطفيلية وكل المستلزمات في وقتها حتى يخدم الفلاح الارض بصورة جيدة ويعوض خسائر سنوات الجفاف الفارطة.

وأشار إلى أنه لم تتوفر بباجة سوى 40 بالمائة من الحاجيات ومن الكميات المبرمجة من مادة الـ د. أ. ب التي احتاجها الفلاح فى بداية الموسم الفلاحي لكن هذا الاشكال تم تجاوزه بفضل العوامل المناخية الملائمة.

يذكر أن ولاية باجة عرفت كميات هامة من التساقطات منذ أواخر ديسمبر المنقضي تواصلت إلى بداية شهر جانفي 2024.

شريفة



