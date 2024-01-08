كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد

سجل خلال الساعات 24 الأخيرة (من السابعة من صباح أمس الأحد إلى السابعة من صباح الإثنين) تهاطل كميّات متفاوتة من الأمطار على عدد من مناطق البلاد. وسجّلت أهم الكميّات بطبرقة (54 مليمتر) وبني مطير (33 مم) وعين دراهم (25 مم) من ولاية جندوبة وعمدون (44 مم) ونفزة (40 مم) من ولاية باجة وجومين (34 مم) وسجنان (24 مم) من ولاية بنزرت والهوارية (23 مم) من ولاية نابل. والجدير بالذكر أن بني مطير سجّلت هطول 105 مم من الأمطار خلال الساعات 48 الأخيرة. في ما يلي كميّات الأمطار بحساب المليمتر.



//ولاية أريانة// روّاد 9 / سيدي ثابت 9 / شرفش 9 / أريانة 14 / قلعة الأندلس 8 / المنيهلة 19 /





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//ولاية بن عروس// بومهل 5 / فوشانة 6 / مقرين 11 / مرناق 5 / رادس 10 / الخليدية 5 / بن عروس 10 / حمام الأنف 9 / المجحمدية 4 / بئر الباي 5 /



//ولاية منوبة// برج العامري 16 / الجديدة 12 / البطان 16 /



//ولاة تونس// سيدي بوسعيد 3 /



//ولاية زغوان// جرادو 1 / سد وادي الرمل 1 / عين عسكر 7 / زغوان 2 / بئر مشارقة 3 / الزريبة 3 /



//ولاية بنزرت// منزل بورقيبة 11 / غزالة 20 / العزيب 11 / رأس الجبل 20 / العالية 15 / أوتيك 12 / جومين 34 / سجنان 24 / تينجة 10 / بنزرت 12 / غار الملح 9 / بنزرت المدينة 8 /



//ولاية نابل// الحمّامات 1 / بوعرقوب 4 / دار شعبان 3 / بني خلاّد 4 / الميدة 6 / قرمبالية 6 / قليبية 2 / منزل تميم 5 / حمام الغزاز 2 / سليمان 2 / الهوارية 23 / نابل 3 / منزل بوزلفة 2 /



//ولاية جندوبة// فرنانة 19 / وادي مليز 4 / بني مطبر 33 / غار الدماء 2 / عين دراهم 25 / بوسالم 9 / جندوبة 5 / طبرقة 54 / سد بربرة 16 / بلطة بوعوان 22 / سد بوهرتمة 14 /



//ولاية الكاف// نبر 2 / وادي ملاق 2 / الطويرف 2 / الكاف 1 / ساقية سيدي يوسف 2 /



//ولاية سليانة// برقو 2/ مكثر 3 / العروسة 3 / الكريب 10 / بوعرادة 4 /



//ولاية باجة// عمدون 44 / تيبار 7 / سد سيدي سالم 4 / قبلاط 5 / مجاز الباب 15 / تستور 2 / باجة المحطّة 16 / نفزة 40 / تبرسق 7 / باجة الجنوبيّة 7 /

