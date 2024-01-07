بطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة - نتائج مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية

في ما يلي نتائج مباريات الجولة العاشرة من بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، الخاصة بمنافسات المجموعة الثانية، التي أقيمت اليوم الاحد:
المجموعة الثانية
الاحد 7 جانفي 2024
المجموعة الثانية
الاحد 7 جانفي 2024
في قاعة حمام الاغزاز:
فتح حمام الاغزاز - جمعية اتصالات صفاقس 3-صفر
في قاعة العوينات سوسة:
النجم الرياضي الساحلي - سعيدية سيدي بوسعيد 3-1
في قاعة البجاوي صفاقس:
النادي الرياضي الصفاقسي - اتحاد النقل الصفاقسي 3-صفر
الترتيب
1- النادي الصفاقسي 29 10
2- سعيدية سيدي بوسعيد 21 10
3- النجم الساحلي 20 10
4- اتحاد النقل الصفاقسي 14 10
5- جمعية اتصالات صفاقس 3 10
6- فتح حمام الاغزاز 3 10
المجموعة الاولى
السبت 6 جانفي 2024
في قاعة الزواوي :
الترجي الرياضي التونسي - المستقبل الرياضي بالمرسى 3-0
في قاعة قليبية :
النادي الاولمبي القليبي- بومهل البساتين 3-0
في قاعة بوسالم :
المولدية الرياضية ببوسالم - النادي الرياضي بحمام الانف 3-0
الترتيب
1- الترجي الرياضي 30 10
2- المولدية الرياضية ببوسالم 21 10
3- الاولمبي القليبي 15 10
4- مستقبل المرسى 15 10
-- نادي حمام الانف 6 10
6- بومهل البساتين 2 10
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