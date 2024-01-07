بطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة - نتائج مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية

في ما يلي نتائج مباريات الجولة العاشرة من بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، الخاصة بمنافسات المجموعة الثانية، التي أقيمت اليوم الاحد:



المجموعة الثانية

الاحد 7 جانفي 2024



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في قاعة حمام الاغزاز:

فتح حمام الاغزاز - جمعية اتصالات صفاقس 3-صفر

في قاعة العوينات سوسة:

النجم الرياضي الساحلي - سعيدية سيدي بوسعيد 3-1

في قاعة البجاوي صفاقس:

النادي الرياضي الصفاقسي - اتحاد النقل الصفاقسي 3-صفر



الترتيب

1- النادي الصفاقسي 29 10

2- سعيدية سيدي بوسعيد 21 10

3- النجم الساحلي 20 10

4- اتحاد النقل الصفاقسي 14 10

5- جمعية اتصالات صفاقس 3 10

6- فتح حمام الاغزاز 3 10



المجموعة الاولى

السبت 6 جانفي 2024

في قاعة الزواوي :

الترجي الرياضي التونسي - المستقبل الرياضي بالمرسى 3-0

في قاعة قليبية :

النادي الاولمبي القليبي- بومهل البساتين 3-0

في قاعة بوسالم :

المولدية الرياضية ببوسالم - النادي الرياضي بحمام الانف 3-0



الترتيب

1- الترجي الرياضي 30 10

2- المولدية الرياضية ببوسالم 21 10

3- الاولمبي القليبي 15 10

4- مستقبل المرسى 15 10

-- نادي حمام الانف 6 10

6- بومهل البساتين 2 10