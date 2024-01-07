ولاية جندوبة تتلقى اهم كميات الامطار خلال 24 ساعة المنقضية وبني مطير تتصدر القائمة ب72 مم

تلقت بني مطير، ولاية جندوبة، 72 مليمترا "مم" وهي اعلى كمية من الامطار المسجلة خلال 24 ساعة المنقضية وكذلك ولاية بنزرت حيث تهاطل اهم الكميات بسجنان بما يعادل 45 مم ثم ولاية باجة التي سجلت نزول 34 مم بسد كساب، وفق بيانات المعهد الوطني للرصد الجوي.



وفي ما يلي الكميات النهائية المسجلة خلال 24 ساعة المنقضية بالتفصيل





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ولاية جندوبة

وادي مليز 5 بني مطير 72 سد بوهرتمة 40 غار الدماء 11 عين دراهم 58 بوسالم 22 بلطة بوعوان 37 سد بربرة 44 الفايجة 29 جندوبة 7 طبرقة 29

ولاية باجة

تيبار 21 سد كساب 34 سد سيدي سالم 7 مجاز الباب 9 تستور 6 عمدون 30 نفزة 24 تبرسق 19 قبلاط 7 باجة المحطة 27 وادي الزرقة 2 باجة الجنوبية 12

ولاية بنزرت

اوتيك 16 منزل بورقية 14 غزالة 16 تينجة 18 راس الجبل 15 العالية 14 غار الملح 9 جومين 31 سجنان 45 بنزرت 22 سيدي حمد 18 رفراف 11

ولاية سليانة

الروحية 2 العروسة 7 عين بوسعدية 7 برقو 12 سيدي بورويس 5 مكثر 2 الكريب 22 بوعرادة 10 قعفور 5 سليانة 7

ولاية الكاف

قلعة سنان 6 الجريصة 2 الطويرف 4 السرس 2 الدهماني 2 تاجروين 4 ساقية سيدي يوسف 6 نبر 5 وادي ملاق 4 الكاف 3 القصور 1 محطة "ك13" 2

ولاية نابل

بوعرقوب 2 دار شعبان 1 بني خيار 2 بني خلاد 4 الميدة 2 قرمبالية 2 قليبية 6 منزل تميم 4 حمام الغزاز 3 سليمان 5 منزل بوزلفة 4 الهوارية 3 بوشريك 2 دار علوش 7 ازمور 3 نابل 1

ولاية تونس

تونس قرطاج 6 سيدي بوسعيد 4

ولاية القصرين

تالة 5 سبيطلة 1 حيدرة 3 القصرين 2 ماجل بلعباس 2 سبيبة 2

ولاية سوسة

النفيضة 1

ولاية المنستير

المنستير 1 معتمر 3

ولاية صفاقس

صفاقس 1

ولاية زغوان

زغوان 2

ولاية القيروان

سد نبهانة 3

وشهدت 24 ساعة الاخيرة، ايضا، هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكلم/س: بطبرقة 115، القصرين 109، تالة 89، جربة ونابل 85، قابس 83، قليبية 81 باجة وتوزر 79، جندوبة والنفيضة وقبلي 76، رمادة وتونس قرطاج 72، الكاف والبرمة 65

كما سجل هبوب رياح رملية بالجنوب وتساقط البرد بعين دراهم

