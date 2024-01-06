استعدادا للالعاب الاولمبية للشباب بداكار 2026: اقامة العاب المنطقة الاولى في ديسمبر 2024

ستقام العاب المنطقة الافريقية الأولى لتصفيات الالعاب الاولمبية للشباب داكار 2024 في خمس رياضات في شهر ديسمبر من سنة 2024على ان تخصص الألعاب للفئة العمرية المعنية بالألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 وذلك حسب ما قررته الهيئة التنفيذية للمنطقة الأولى لجمعية اللجان الوطنية الأولمبية الأفريقية خلال اجتماعها المنعقد اليوم السبت بالعاصمة الليبية طرابلس ,بمشاركة عضو اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية محرز بوصيان



كما صادق الاجتماع الذي شارك فيه رئيس المنطقة الأولى خالد الزنكولي ورؤساء وممثلي اللجان الوطنية الأولمبية لكل من ليبيا والجزائر والمغرب وموريطانيا وتونس,على إقامة ملتقى للجنة المساواة بين الجنسين خلال سنة 2024 إضافة إلى تدعيم التعاون الثنائي بين مختلف اللجان الاولمبية الوطنية لبلدان المنطقة., وفق ما نقلته اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية

تابعونا على ڤوڤل للأخبار