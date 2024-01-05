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رئيس الدولة يشرف على موكب تسليم أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس في عدد من الدول

Publié le Vendredi 05 Janvier 2024 - 16:32 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد،اليوم الجمعة، بقصر قرطاج، على موكب تسليم أوراق اعتماد لسفراء جدد لتونس في عدد من الدول الشقيقة و الصديقة وهم على التوالي :
- ضياء خالد، سفير الجمهورية التونسية لدى الجمهورية الفرنسية.
- زهير بوراس، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية مالطا.
- توفيق الشابي، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية بولونيا.
...

- محرز الفرشيشي، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
- سامية إلهام عمار، سفيرة الجمهورية التونسية لدى جمهورية النمسا.
- نبيل الأكحل، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.
- مراد بورحلة، سفير الجمهورية التونسية لدى الجمهورية الايطالية.
- أحمد شفرة، سفير الجمهورية التونسية لدى امبراطورية اليابان.
- محسن العنتيت، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية نيجيريا الفيدرالية.
- الأسعد بوطارة، سفير الجمهورية التونسية لدى كندا.
وتولى السفراء الجدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار.



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