وزارة التعليم العالي تعلن عن فتح خطط لانتداب 929 استاذ مساعد بعنوان 2020

تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح خطط لانتداب 929 استاذ مساعد للتدريس بالجامعات التونسية وذلك بعنوان سنة 2020 وفق ما ورد في منشور صادر عن الوزارة يتعلّق بفتح خطط بعنوان سنة 2020 لانتداب وترقية مدرّسين باحثين.



كما اعلنت الوزارة، حسب ذات المنشور، نيتها فتح 1331 خطة في الجامعات العمومية سيتم تسديدها عن طريق الترقية تتوزع الى 283 استاذ مساعد و669 استاذ محاضر و379 استاذ تعليم عالي.





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وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، قد اعلن خلال مناقشة ميزانية الوزارة في مجلس نواب الشهر الماضي، أنه سيتم فتح الخطط لانتداب 920 حامل دكتوراه، بموجب خطط الانتداب المبرمجة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.



وأفاد بوكثير ان وزارة التعليم العالي ستنتدب، لوحدها، أكثر من 800 حائز على شهادة دكتوراه، فيما سيتم توزيع البقية على الوزارات الأخرى مذكرا ان ميزانية السنة الماضية تضمنت انتداب 1130 من حاملي الدكتوراه.



وقال في اجابته عن تساؤولات النواب حول تشغيل الدكاترة المعطّلين، "يحز في نفسي أن ارى طلبتي دون شغل" مضيفا ان الوزارة تسند التمويل لمدة تتراوح من عام الى عامين للدكاترة الباحثين في المؤسسات بنسبة تصل الى 80 بالمائة في حين يقع على عاتق المؤسسات توفير 20 بالمائة من المنح المسندة لدعم البحث العلمي.