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الرابطة 2 مباراة مؤجلة : مكارم تفوز على مستقبل الرجيش 2-صفر

Publié le Mercredi 03 Janvier 2024 - 16:53 قراءة: 0 د, 30 ث
      
فازت مكارم المهدية، اليوم الاربعاء، على مستقبل الرجيش بنتيجة 2-صفر في المباراة المؤجلة لحساب الجولة الحادية عشرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وذلك بملعب الرجيش.

وجاءت ثنائية مكارم المهدية بفضل اسامة ملاط (38) واحمد عمارة (78).

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الترتيب ن ل
1-الترجي الجرجيسي 29 12
2-مستقبل قابس 28 12
3-هلال الشابة 24 11
4- الملعب القابسي 19 12
5-امل جربة 18 12
6-سبورتينغ المكنين 16 11
7-امل الرقبة بتطاوين 14 12
--مكارم المهدية 14 12
9-اولمبيك سيدي بوزيد 12 12
--نادي محيط قرقنة 12 12
11-اولمبيك مدنين 9 12
-- نسر جلمة 9 12
13-مستقبل الرجيش 2 11


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