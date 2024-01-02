أريانة: فحوصات طبية ومساعدات اجتماعية لفائدة كبار السن بعدد من المناطق

تولى الفريق المتنقل لجمعية العمل الاجتماعي والثقافي بسيدي مروان، بدعم من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار السن بأريانة تقديم جملة من الخدمات لفائدة كبار السن بعدد من معتمديات ولابة أريانة.



وتتمثل هذه الخدمات في إجراء فحوصات طبية وتوزيع أغطية صوفية ومواد غذائية شملت مناطق البساتين من معتمدية المنيهلة والنحلي من معتمدية قلعة الاندلس وشرفش وجباس وسبالة بن عمار والبكري وسيدي مروان من معتمدية سيدي ثابت بولاية اريانة.

وتندرج هذه المساعدات في إطار اتفاقية شراكة بين جمعبة العمل الثقافي والاجتماعي والإدارة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بأريانة تحدد طرق تمويل برنامج للاحاطة بكبار السن في إطار التمويل العمومي للجمعيات وأهدافه والسهر على حسن سيره.

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