عودة المجلة الخاصة بالجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس و أس" إلى الصدور من جديد بعد غياب خمس سنوات

أعلنت الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس و أس" عن عودة إصدار المجلة الخاصة بها في عددها الثالث عشر باللغة الفرنسية للسداسية الممتدة من سبتمبر 2023 الى مارس 2024 بعد توقف استمر 5 سنوات، وذلك حسب بلاغ الجمعية على صفحتها على فيسبوك.



وأكد رئيس الجمعية محمد مقديش، في افتتاحية المجلة على "وجود توجه استراتيجي نحو التواصل مع أصدقاء الجمعية والداعمين لها والمتعاطفين معها وذلك عبر إطلاعهم بشكل منتظم ودائم على ما تشهده الجمعية من ديناميكية ومن تطور في خدمة الطفولة الفاقدة للسند والنهوض بمستوى الحماية وجودة خدمات الرعاية المقدمة لهم".





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وشدّد مقديش على أن المجلة تعمل على تعزيز مجالات التعاون والشراكة مع هياكل الدولة من جهة والمؤسسات الاقتصادية الوطنية من جهة أخرى من أجل دعم جهود الجمعية في الترفيع من قدرتها في التعهد بالأطفال الفاقدين للسند وتوفير الرعاية لهم.



وتتألف المجلة من أقسام متنوعة تمثل مراوحة بين التذكير بقيم الجمعية وبرامجها وأهدافها وبين الإخبار عن أنشطة القرى الأربعة وإنجازاتها وقصص نجاح أبنائها وبناتها في مختلف المجالات.



ومن المنتظر أن يصدر العدد القادم من المجلة باللغتين العربية والفرنسية مع فسح مجال أكبر لشبان و شابات الجمعية للتعبيرعن آرائهم ومشاركة حياتهم داخل القرى بالإضافة إلى دعوة الباحثين والفنانين والمبدعين إلى المساهمة في تأثيث فقرات المجلة بمحتويات ذات صلة بمجال حماية ورعاية الطفولة، حسب فريق تحرير المجلة.



وتوفر الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس و أس"، حسب ذات البلاغ، الرعاية حاليا لحوالي 2500 طفلا فاقدا للسند وتسعى إلى تعميم خدماتها على 5000 منتفعا بنهاية سنة

2024 إضافة إلى إحداث قريتين جديدتين تنضافان إلى قراها الأربعة في قمرت وسليانة والمحرس وأكودة.



