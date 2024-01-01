" ساديو ماني قائد منتخب السنغال "كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2024، ستكون واحدة من أصعب النسخ

قال قائد منتخب السنغال، ساديو ماني، إن كأس أمم إفريقيا، "كوت ديفوار 2024 " ستكون واحدة من أصعب النسخ التي جرت حتى الآن.

واوضح نجم منتخب "أسود التيرانغا" في تصريحاته لموقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف أن المنتخب السنغالي يتوقع منافسة صعبة، حيث تأهلت جميع البلدان الإفريقية الكبرى إلى نهائيات كوت ديفوار، وتستهدف جميعها تقديم أداء جيد الشهر المقبل.



وقال "نحن نعلم أن الأمر لن يكون سهلا، لكننا سنكون في كوت ديفوار لبذل قصارى جهدنا، ومحاولة اجتياز جميع الأدوار. نتوقع منافسة صعبة. ستكون هذه المنافسة من أقوى النسخ، لأن جميع البلدان الكبرى موجودة، ولديهم جميعا أهدافهم، لكننا سنرى ما سيحدث".



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واضاف قائد منتخب السنغال، ان الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي، سيكون إنجازا خاصا ،حيث يظل لقب كأس أمم إفريقيا، ، أحد أفضل الألقاب التي فاز بها في مسيرته الكروية المميزة. وقال " كان التتويج بكأس الأمم الإفريقية أفضل لقب فزت به في حياتي، وسيكون القيام بذلك مرة أخرى إنجازا مميزا وكبيرا. لقد كان حلما أن ألعب في هذه المنافسة منذ أن كنت طفلا، وسنبذل قصارى جهدنا. الفوز بكأس أمم إفريقيا سيكون له تأثير كبير على كرة القدم لدينا، لأننا فزنا بجميع الألقاب في الفئات الأخرى، وهو أمر رائع للبلاد".

وتتواجد السنغال، خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2024، في المجموعة الثالثة، التي يعتبرها الكثيرون مجموعة صعبة إلى جانب كل من الكاميرون، غينيا وغامبيا. .



وسيبدأ منتخب السنغال رحلة دفاعه عن لقبه بمواجهة غامبيا يوم الاثنين 15 جانفي، الجاري قبل التباري أمام الكاميرون بعد ثلاثة أيام.



ويختتم المنتخب السنغالي، مباريات الدور الأول في المجموعة الثالثة، بلقاء غينيا يوم الأربعاء 23 جانفي.

وستقام جميع مباريات المجموعة الثالثة على ملعب، شارلز كونان باني، في ياموسوكرو، والذي سيستضيف أيضا مباراتي الدورين ثمن وربع النهائي.

