إطلاق الدورة الأولى لسنة 2024 لمنحة المساعدة على النشر "عبد الوهاب المؤدب"

أعلن المعهد الفرنسي بتونس عن إطلاق الدورة الأولى الخاصة بسنة 2024 لبرنامج المساعدة على النشر "عبد الوهاب المؤدب".

ويدعم هذا البرنامج مشاريع النشر المجددة والمتميزة بالابتكار خاصة في الأدب المعاصر وأدب الشباب أو الصور المرسومة التي تتوجه إلى الجمهور الواسع.



ويولي هذا البرنامج أهمية خاصة لمشاريع الترجمة من الفرنسية إلى العربية أو من العربية إلى الفرنسية. وتمنح الأولوية للروايات المعاصرة ولنقاشات الأفكار التي تساهم في التقريب بين الفضاءات الفرنكفونية والفضاءات العربية. كما يوفر البرنامج للناشرين وخاصة من الناشئين، فرصة المساعدة على اقتناء حقوق التأليف والمساعدة على الترجمة بهدف تيسير عملية المساعدة على النشر.



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ويقبل القائمون على هذا البرنامج ترشيحات مختلف أنواع الكتب باستثناء الكتب المدرسية والكتب التقنية والكتب التي في شكل دليل أو كتب تطبيقية.



وقد تم تحديد يوم 29 فيفري 2024 آخر أجل لإرسال الترشحات علما أن الإعلان عن نتائج الملفات المقبولة يكون يوم 29مارس 2024 .



أما عن الدورة الثانية من هذا البرنامج الموجه لدعم الناشرين والنشر، فسيتم الإعلان عنها يوم 28 جوان 2024.



وساهم برنامج المساعدة على النشر منذ إطلاقه قبل نحو 30 سنة في نشر ما يزيد عن 15 ألف عنوان لكتاب وكاتبات من 75 بلدا.



وعبد الوهاب المؤدب (1946-2014) كاتب وشاعر ومفكر تونسي-فرنسي وكان مذيع راديو "فرانس كولتور" حيث كان يقدم أسبوعيا ومنذ سنة 1997 برنامج "ثقافات الإسلام". له نحو ثلاثين مؤلفا، ومثلت بعض آرائه وأفكاره وكتاباته محور جدل كبير، كان ذا رؤية ناقدة لبعض الممارسات والشعائر في الإسلام. كما ساهم بترجماته في التعريف بالأدب الصوفي (ابن عربي،الحلاج، الرومي...) وبالأدب العربي المعاصر (الطيب صالح، نجيب محفوظ، صنع الله ابراهيم، أدونيس...).



