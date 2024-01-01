تونس تشارك بصالون "سيفود 2024" من 23 الى 25 أفريل 2024 ببرشلونة

تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيّة والمجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري المشاركة تونسية في المعرض الدولي للمنتجات البحرية "سي فود 2024 "، المزمع تنظيمه بمدينة برشلونة بإسبانيا من 23 إلى 25 أفريل 2024.



وسيجمع صالون "سيفود 2024"، وفق بلاغ صادر، الاثنين، عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، كل من مشتري وبائعي المنتجات البحرية من جميع أنحاء أوروبا والعالم.





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كما يستهدف الصالون محترفي مهنيي البحر البحرية وتجار التجزئة والجملة.



وسيشكل الحدث، وفق المصدر ذاته، فرصة للمؤسّسات التونسيّة، للتواصل عن طريق الجناح التونسي، مع صنّاع القرار الرئيسيين عبر العالم في هذا القطاع والتعريف بأدائها.



وبامكان الشركات المهتمة تعمير طلب المشاركة عبر هذا الرابط: lien وذلك قبل أجل 15 جانفي 2024.

