تمكين ولاية بنزرت من حصة إضافية ب14400لتر  من زيت الزيتون المعلب

فاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي انه تم تمكين ولاية بنزرت من حصة إضافية من زيت الزيتون البكر والمعلب تقدر ب 14400لتر .



واضاف المصدر ذاته لمراسل "وات" بالجهة ان مصالح المراقبة الاقتصادية ببنزرت وبالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية تولت اليوم توزيع كمية اولى منها تقدر ب1200لتر بمنطقتي رفراف وراس الجبل.





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كما تم برمجة توزيع كمية ثانية تقدر ب1200لتر يوم غد السبت، منها 600لتر باحدى المسالك التجارية المعتمدة بمدينة بنزرت و600لتر بمدينة ماطر ،وجاري العمل على توزيع بقية الكميات بجميع مناطق الولاية .



يشار انه تم توزيع خلال الفترة المتراوحة بين يوم 15و29 ديسمبر الجاري ما يوازي 53192لتر من زيت الزوتون المعلب بجميع المساحات التجارية المنتشرة بكامل فروعها بمختلف مناطق الولاية وذلك بسعر 15دينار للتر واحد تبعا للتعليمات الصادرة في الغرض، وذلك بمتابعة دورية من قبل مصالح المراقبة التجارية وبقية السلط الرقابية المكلفة حتى تصل للمستهلك دون إشكاليات.