أريانة: حملة مراقبة للمحلات المفتوحة للعموم استعدادا للاحتفال بالسنة الجديدة

انطلق فريق حفظ الصحة التابع لإدارة حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية أريانة، منذ 21 ديسمبر الجاري في القيام بحملة لمراقبة محلات بيع وصنع المرطبات ومحلات بيع الدواجن والمحلات المفتوحة للعموم بدائرة اريانة المدينة والنصر، استعدادا لاستقبال السنة الإدارية الجديدة 2024.



وقد تولى الفريق التنبيه على أصحاب المحلات بضرورة احترام شروط حفظ الصحة والنظافة العامة داخل المحلات وسجل في هذا الصدد 03 مخالفات صحية ووجّه استدعاءات من اجل خلاصة المعالبم البلدية وابرام اتفاقية رفع الفضلات بمقابل، وحث أصحاب المحلات على الإلتزام بتوقيت إخراج الفضلات والمحافظة على نظافة البيئة والمحيط.





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كما تولى فريق المراقبة بشارع الهادي نويرة النصر 2 تحرير 05 محاضر صنف 2 وتوجيه استدعاءات قصد إبرام اتفافيات مع البلدية للرفع بمقابل واتلاف كمية من البرتقال الفاسد. وفي نفس السياق تمت مراقبة محلات صنع الحلويات والمرطبات ومخالفة البعض منها والتنبيه عليهم باحترام الشروط الصحية.

كما تم في إطار حملة مشتركة بين إدارات الصحة والنظافة والاقتصادية والشرطة البلدية باشراف معتمد اريانة المدينة طه عبيدي مراقبة المحلات المفتوحة العموم بشارع الهادي نويرة بحي النصر والتصدي لظاهرة الالقاء العشوائي للفضلات والزام المحلات بابرام اتفافيات مع البلدية كما تم طلب توفير حاوية لكل محل تجاري.

كما تمت مراقبة محلات صنع المرطبات و تحرير محاضر مع اتلاف كمية من من العصير منتهية الصلوحية وتوجيه استدعاءات لخلاص المعاليم البلدية المتخلدة بالذمة.