المركز الفني للنسيج: تحسن الميزان التجاري لقطاع النسيج والملابس بنسبة 13،2 نقطة موفى نوفمبر 2023

سجل الميزان التجاري لقطاع النسيج والملابس، موفى شهر نوفمبر 2023، تحسنا ب13،2 نقطة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، ليتحوّل من 115،7 بالمائة إلى 128،9 بالمائة، وفق النشرية الإقتصادية، الصادرة الجمعة، عن المركز الفني للنسيج.



وارتفعت صادرات قطاع النسيج والملابس، بنسبة 6،89 بالمائة، مقارنة بموفى نوفمبر 2022، لتقدّر قيمتها ب 8847،51 مليون دينار.





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وبحساب العملة الأوروبية الموحدة قدّرت زيادة قيمة هذه الصادرات، في موفى نوفمبر 2023، بنسبة 4،45 بالمائة لتبلغ 2649،4 مليون أورو. وسجلت الصادرات ذاته تراجعا على مستوى الحجم بنسبة 2،77 بالمائة وقدّرت ب157512،21 طن.



وفي ما يتعلّق بمجال الملابس، فقد شهدت الصادرات الوطنية زيادة بنسبة 7،55 بالمائة لتبلغ قيمتها 7483،93 مليون دينار الأمر ذاته بالنسبة لمجال النسيج إذ شهدت صادراته ارتفاعا بنسبة 3،42 بالمائة لتبلغ قيمتها 1363،58 مليون دينار.



وسجلت مفروشات المنزل ومنتجات النسيج الأخرى ارتفاعا، باحتساب الدينار، بنسبة 7،23 بالمائة و12،77 بالمائة على التوالي.



وعلى مستوى القيمة، زادت قيمة صادرات النسيج التونسي نحو فرنسا (2،41 بالمائة) وإيطاليا (13،75 بالمائة) وهولندا (2،90 بالمائة) وسلوفيكيا (118،40 بالمائة).



وتراجعت، في المقابل، واردات قطاع النسيج والملابس بنسبة 4،08 بالمائة لتبلغ قيمتها 6861،91 مليون دينار. وباحتساب الأورو تقلّصت قيمة هذه الواردات بنسبة 6،30 بالمائة وقدّرت قيمتها ب 2054،38 أورو.



أما بالنسبة لواردات النسيج والملابس في ظل النظام التوقيفي، فقد تراجعت واردات الألياف بنسبة 26،10 بالمائة بالدينار و48،81 بالمائة على مستوى الوزن.



وسجلت إيطاليا المورد الرئيسي لهذا المنتج تراجعا بنسبة 8،43 بالمائة بالدينار مقابل ارتفاع بنسبة 64،01 بالمائة بالدينار مع الصين.



وتقلصت الواردات من الخيوط بنسبة 16،46 بالمائة بالدينار. وسجّلت الواردات الإيطالية، المزوّد الأوّل من الخيوط، ارتفاعا بنسبة 1،57 بالمائة بالدينار، مقابل تراجع الواردات المتأتية من تركيا، المزوّد الثاني لتونس في هذا المجال، بنسبة 26،33 بالمائة بالدينار.



وبخصوص واردات النسيج والملابس خارج النظام التوقيفي الموجّهة للسوق المحلية، أكّد المركز الفني للنسيج أن واردات الألياف تراجعت بنسبة 33،19 بالمائة بالدينار.



واحتلت تركيا موقع المزوّد الأول لتونس مع نمو قوي بنسبة 135بالمائة في القيمة متبوعة ببنغلاديش، المزوّد الثاني مع تسجيل تراجع في مقتنيات تونس من هذا البلد بنسبة 66،05 بالمائة في القيمة وبنسبة 51،53 بالمائة في الوزن.



وزادت واردات تونس من الخيط بنسبة 7،66 بالمائة بالدينار. وتطوّرت مبيعات الهند لتونس، في هذا المجال، بنسبة 5،20 بالمائة تلتها الولايات المتحدة، بنسبة 84 بالمائة، مقابل تراجع مبيعات تركيا بشكل طفيف بنسبة 0،64 بالمائة.



وتقهقرت واردات تونس من الملابس، بنسبة 10،86 بالمائة بالدينار، وتأتت، نحو 25 بالمائة، من مقتنيات تونس في هذا المجال من تركيا. وتراجعت قيمة واردات تونس من الملابس من تركيا، بشكل ملحوظ، بنسبة 17،96 بالمائة بالدينار. في المقابل سجلت هذه المقتنيات من الملابس من بنغلاديش والمغرب نموا بلغ على التوالي نسبة 68،78 بالمائة و53،29 بالمائة.



كما تقلصت، من جهة أخرى، مشتريات تونس من القماش بنسبة 7،25 بالمائة بالدينار. ورفعت الصين من مبيعاتها من هذا المنتج لفائدة تونس بنسبة 13،47 بالمائة مقابل تراجع مبيعات تركيا بنسبة17،34 بالمائة بالدينار وإيطاليا بنسبة 16،56 بالمائة بالدينار.