قائمة الرياضيين التونسيين المترشحين الى حد الان الى الالعاب الاولمبية والبرالمبية باريس 2024

في ما يلي قائمة الرياضيين التونسيين الذين ضمنوا ترشحهم الى حد الان للالعاب الاولمبية التي ستحتضنها العاصمة الفرنسية باريس في صائفة 2024 وفق ما اعلنته وزارة الشباب والرياضة مساء اليوم الجمعة عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي:





-ايوب الحفناوي : في اختصاص السباحة(400م و800م و1500م سباحة حرة) والمتحصل على ميداليتين ذهبيتين وفضية في بطولة العالم للسباحة باليابان.



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-خليل الجندوبي: في اختصاص التايكواندو(-58 كلغ) صاحب المركز الثالث في التصنيف العالمي (اكتوبر 2023).

-احمد الجزيري : في اختصاص العاب القوى (3000 م موانع) - حقق التوقيت الادنى في ملتقى زغرب لالعاب القوى.

-مروى بوزياني : في اختصاص العاب القوى (3000م موانع)- متحصلة على المركز العاشر في بطولة العالم بالمجر.

-خلود الحليمي: في اختصاص الملاكمة (57 كلغ)- فازت بالميدالية الذهبية في بطولة افريقيا بداكار.

-الفة الشارني : في اختصاص الرماية (مسدس 10 م) - فازت بالميدالية الفضية في بطولة افريقيا بالقاهرة.

-رحاب الوليد : في اختصاص الرماية (القوس و السهم) توجت بالميدالية الذهبية في بطولة افريقيا.

-خديجة الكريمي /سلمى الذوادي(زوجي وزن خفيف) ومحمد الطيب في اختصاص التجديف- المرتبة الاولى في الدورة الترشيحية بتونس.

-غيلان الختالي: في اختصاص كانوي كاياك (1000م)- فاز بالميدالية الذهبية في البطولة الافريقية بنيجيريا.



كما ترشح للالعاب البرالمبية باريس 2024 كل من : روعة التليلي (رمي الصحن و دفع الجلة) ووليد كتيلة (كراسي) ومروى البراهمي (رمي الصولجان) ورجاء الجبالي (دفع الجلة) وياسين قنيشي (دفع الجلة) ورؤي الجبابلي (800 و 1500 م) وبشير عقوبي (1500 م ) واحمد بن مصلح (دفع الجلة) وسمية بوسعيد (1500 متر) وماهر الرحماني (البرا تجديف).

كما تاهل المنتخب التونسي للبوتشا المتالف من احمد الطياحني وايوب سالم ومها عون الله لاول مرة الى الالعاب البرالمبية باريس 2024



