الحافلات 9 الجديدة التي تسلمتها الشركة الجهوية للنقل بنابل من برنامج ب28 حافلة ستساهم في دعم النقل بولايتي نابل وزغوان

قال وزير النقل، ربيع المجيدي، في تصريح لـ"وات"، الجمعة بنابل، "إنّ الحافلات التسع الجديدة التي تسلمتها الشركة الجهوية للنقل بنابل من برنامج ب28 حافلة، من بينها 9 حافلات جديدة أخرى في شهر جوان و10 حافلات في شهر اكتوبر 2024، سيساهم في دعم اسطول الشركة وفي دعم قطاع النقل العمومي بولايتي نابل وزغوان والذي سيتدعم كذلك بنصيب من الحافلات المستعملة التي رخص لاقتنائها لتدعيم اسطول الشركات الجهوية للنقل".



واشار المجيدي على هامش تسلم الشركة الجهوية للنقل بنابل للحافلات التسع، ان كلفة هذه الاخيرة، تبلغ 4 ملايين دينار وهي تندرج في اطار صفقة ابرمت سنة 2018 ستنضاف اليها 9 حافلات اخرى بـ4 ملايين دينار بالإضافة الى تخصيص 3 ملايين دينار لاقتناءات اخرى دون اعتبار كلفة الحافلات المستعملة التي سيكون لشركة نابل منها نصيب.





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وابرز ان تعطل تنفيذ الصفقات لتسلم الحافلات خارج عن نطاق الشركات الجهوية للنقل ومرتبط بالعلاقة بمزودي الحافلات وصعوبة الحصول على الهياكل القاعدية للحافلات "شاسي" التي لا تصنع في تونس وتورّد من البرازيل.



وتابع ان ازمة كورونا والصعوبات المالية التي عانت منها شركات النقل بمختلف اصنافها والتي تراكمت على عديد السنوات وادت الى اختلالات في التوازنات المالية للشركات وعدم قدرتها على توفير الاموال اللازمة لاقتناء حافلات جديدة، دفع الشركات الجهوية للنقل الى القيام بعديد البرامج والتدخلات العلاجية والوقائية من اجل تهيئة عدد من الحافلات من اجل الرفع من جاهزية اسطولها مع إيلاء الأولوية للنقل المدرسي.



واوضح وزير النقل انه سيتم بالتوازي مع تنفيذ برنامج الاقتناءات الجديدة تنفيذ برنامج لحوكمة التصرف في موارد الشركة وخاصة مخزون قطع الغيار والمعدات التي زال الانتفاع بها في اطار برنامج متكامل انكبت عليه وزارة النقل منذ اواخر 2021، والذي يشمل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية من اجل التفويت في المعدات التي زال الانتفاع بها بما في ذلك قطع الغيار للتبادل البيني بين الشركات الجهوية والوطنية للنقل لتنجز التدخلات التي تحتاجها.

م ت



