المدرب الوطني جلال القادري يكشف عن قائمة اللاعبين المدعويين للمشاركة في نهائيات كاس افريقيا للامم

أعلن المدرب الوطني جلال القادري اليوم الخميس عن القائمة النهائية للاعبين المدعوين للمشاركة في نهائيات كأس افريقيا للأمم في نسختها الـرابعة والثلاثين المقررة بالكوت ديفوار من 13 جانفي الى 11 فيفري القادمين.



وأوضح القادري خلال لقاء اعلامي انعقد بقاعة الندوات بمقر الادارة الفنية الوطنية التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم، أنّ قائمة ال 27 لاعبا تضمنت 3 حراس مرمى و9 مدافعين و7 متوسطي ميدان و8 مهاجمين.

واكد ٲن المنتخب الوطني التونسي سيكون مراهنا جديا على التتويج باللقب الافريقي مشيرا الى ٲن الهدف الٲول يكمن في بلوغ المربع الذهبي للمسابقة.



وكشف ٲن المنتخب الوطني سيستهل تحضيراته باجراء تربص داخلي بداية من 2 جانفي المقبل، تتخلله مباراتان وديتان بملعب حمادي العقربي برادس ضد المنتخب الموريتاني ومنتخب الرٲس الٲخضر على التوالي يومي 6 و10 جانفي قبل التحول الى الكوت ديفوار في رحلة خاصة يوم 12 من الشهر ذاته.وأبرز ٲن غياب بعض العناصر البارزة على غرار محمد دراغر وحنبعل المجبري يعود اساسا الى تعرض الٲول لاصابة عضلية تستوجب راحة من 6 الى 7 ٲسابيع، في حين ٲن الثاني خير من تلقاء نفسه عدم المشاركة بسبب الوضعية المعقدة التي يعيشها مع فريقه مانشستر يونايتد والتي جعلته غير جاهز بدنيا وذهنيا وفق تعبيره.ويستهل المنتخب الوطني التونسي المتوّج بكأس افريقيا للأمم في 2004 بتونس، مشواره في النهائيات الافريقية في دور المجموعات بملاقاة ناميبيا في الجولة الٲولى، فمالي في الجولة الثانية، قبل ان يختتم لقاءاته في منافسات المجموعة الخامسة بمواجهة منتخب جنوب افريقيا .وفي ما يلي القائمة الكاملة التي وجه لها المدرب الوطني جلال القادري الدعوة للمشاركة في النهائيات الافريقية.في حراسة المرمى : أيمن دحمان (الحزم السعودي) - بشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري) - معز حسن (النادي الافريقي)في خط الدفاع : علي العابدي (كان الفرنسي) - منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي) - ياسين مرياح (الترجي الرياضي) - أسامة الحدادي (غروتر فورت الالماني) - علي معلول (الاهلي المصري)- حمزة الجلاصي (النجم الساحلي) - يان فاليري (انجي الفرنسي) - وجدي كشريدة (نادي اتروميتوس اليوناني)- علاء غرام (النادي الصفاقسي)في وسط الميدان : حسام تقا (الترجي الرياضي)- حمزة رفيعة (ليتشي الايطالي)- أنيس بن سليمان (شفيلد يونايتد الانقليزي) - عيسى العيدوني (يونيون برلين الالماني)- محمد علي بن رمضان (فرانكفاروس المجري) - إلياس السخيري (اينتراخت فرانكفورت الالماني) - محمد بالحاج محمود (لوغانو السويسري)في خط الهجوم : يوسف المساكني (العربي القطري)- هيثم الجويني (الملعب التونسي) - طه ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي) - سيف الله اللطيف (وينترثور السويسري)- بسام الصرارفي (النادي الافريقي) - نعيم السليتي (الاهلي القطري)- مرتضى بن وناس (قاسم باشا التركي) - إلياس العاشوري (كوبنهاغن الدنماركي)