نهائيات كاس افريقيا للامم / قائمة المنتخب التونسي

اعلن مدرب المنتخب الوطني التونسي جلال القادري اليوم الخميس عن قائمة ال27 لاعبا الذين سيشاركون في نهائيات كاس الامم الافريقية المقررة بالكوت ديفوار من 13 جانفي الى 11 فيفري القادمين وهم كالاتي //



في حراسة المرمى : أيمن دحمان - بشير بن سعيد - معز حسن

في خط الدفاع : علي العابدي - منتصر الطالبي - ياسين مرياح - أسامة الحدادي - علي معلول - حمزة الجلاصي - يان فاليري - وجدي كشريدة - علاء غرام



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في وسط الميدان : حسام تقا - حمزة رفيعة - أنيس بن سليمان - عيسى العيدوني - محمد علي بن رمضان - إلياس السخيري - محمد بالحاج محمود

في خط الهجوم : يوسف المساكني - هيثم الجويني - طه ياسين الخنيسي - سيف الله اللطيف - بسام الصرارفي - نعيم السليتي - مرتضى بن وناس - إلياس العاشوري



وسيستهل المنتخب التونسي مبارياته في الدور الاول ضمن المجموعة الخامسة بملاقاة نظيره الناميبي يوم 16 جانفي على الساعة الخامسة مساء.

ويواجه منتخب "نسور قرطاج" في الجولة الثانية المنتخب المالي يوم 20 جانفي القادم انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا على ان يختتم سلسلة مبارياته في الدور الاول بملاقاة منتخب جنوب افريقيا يوم 24 من الشهر ذاته بداية من الخامسة مساء.



ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى جانب افضل اربعة منتخبات متحصلة على المركز الثالث الى الدور ثمن النهائي.

