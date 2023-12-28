8 سنوات سجنا لعصابة تخصصت سلب ركاب مترو محطة الرمانة باسلحة بيضاء

اصدرت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،حكما ب8 سنوات سجنا في حق عصابة اجرامية تتكون من 3 أشخاص تخصصوا تنفيذ البراكاجات الدموية لركاب المترو بمحطة الرمانة وافتكاك اموالهم وهواتفهم الجوالة واغراضهم تحت التهديد بطعنهم بالات حادة.



واعترف الجناة بما نسب اليهم بعد مجابهتهم بالمكافحات التي اجريت بينهم وبين المتضررين وايضا مجابهتهم بأغراض بعض المتضررين التى حجزت بحوزتهم .

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