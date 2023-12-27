تمديد الاتفاقية القطاعية بين النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والصندوق الوطني للتأمين على المرض

وقعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) مساء اليوم الأربعاء على تمديد الاتفاقية القطاعية بين النقابة والصندوق التي تنتهي يوم 31 ديسمبر الجاري.



وسيتم بمقتضى هذه الاتفاقية تمديد العمل بالاتفاقية القطاعية بين الطرفين لمدة سنة ابتداء من غرة جانفي 2024 إلى ديسمبر 2024، وفق ما أعلنت عنه النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة.





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وكانت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة قد أعلنت قبل أيام عن قرب أجل انتهاء الاتفاقية القطاعية بينها وبين الصندوق الوطني للتأمين على المرض يوم 31 ديسمبر الجاري.



وأعربت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة عن انفتاحها للحوار مع الصندوق للتوصل لاتفاق يضمن حق العلاج والدواء للمواطنين من جهة وحق الصيدلي في استمرارية عمله.

