بودربالة يدعو النواب إلى الاستعداد لدراسة مشروع القانون المنظّم للعلاقة بين مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم

أكّد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، خلال إشرافه اليوم الأربعاء على اجتماعات عدد من اللّجان ضرورة القيام بالتقييمات اللّازمة لتدعيم الإيجابيات وتفادي النقائص، والاستعداد لدراسة مشروع القانون الأساسي المنظّم للعلاقة بين الغرفتين (البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم) عبر الاطّلاع على التجارب المقارنة، مبرزا أهميّة مجلس نواب الشعب في ظلّ نظام الغرفتين.



ودعا بودربالة النواب، لدى حضوره بكلّ من لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية ولجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح، إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتدارسها واستخلاص رؤى منبثقة عن مسار تشاركيّ لتطوير العمل البرلماني بما يخدم مصلحة البلاد، مشدّدا على ضرورة العمل على استرداد ثقة الشعب في المؤسّسة النيابيّة والتخلّص من الصورة النمطيّة الموروثة، حسب بلاغ للبرلمان.





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كما تطرق رئيس المجلس إلى النظام الداخلي وما يتطلّبه من تنقيحات في علاقة بمختلف هياكل المجلس، ومزيد إحكام التنسيق بينها وذلك في إطار مقاربة تشاركيّة ترمي الى إيجاد صيغ تحسين العمل البرلماني.



وأبرز من جهة أخرى دور الأكاديميّة البرلمانيّة بوصفها فضاء حوار وتعميق النظر في المسائل المعروضة بالتعاون مع كفاءات البلاد في مختلف المجالات.

ودعا النواب إلى القيام بدورهم كقوّة اقتراح عبر تحديد مواضيع وطرحها على الأكاديميّة للتداول بشأنها وبرمجتها في إطار ورشات عمل وأيام دراسية.

